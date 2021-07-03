Литовские пользователи англоязычной Википедии "отобрали" герб "Погоня" у оппозиции Беларуси

Литовским националистам удалось добиться удаления из англоязычной Википедии статьи о белорусском гербе "Погоня". Теперь герб Беларуси в 1991-1995 годах значится там как герб Литвы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Алесь Чайчиц.

"В Википедии скандал: какие-то литовские националисты добились удаления статьи про "Погоню". Параллельно налили грязи в комментариях про Беларусь и белорусов", - написал он.

Если зайти на англоязычную версию Википедии, этот герб там теперь позиционируется исключительно как герб Литвы.

В версиях на других языках "Погоня" до сих пор упоминается как исторический герб Беларуси в средние века и в период 1991-1995 годов.

Справка. "Погоня" - символ, известный со времен Статута Великого княжества Литовского (ВКЛ). Как государственный символ, впервые появился на печатях Ольгерда (1366), Ягайлы (1386) и Витовта (1401), а позже стал гербом большинства белорусских воеводств.

После раздела Речи Посполитой и присоединения ВКЛ к Российской империи, "Погоня" по-прежнему осталась символом белорусов.

Герб принадлежал Литве и Беларуси. С 1918 по 1940, а позже с 1991 - Литве. С 1988 "Погоня" стала символом национального движения в Беларуси и Литве.

В 1991 году утвердили бело-красно-белый флаг в качестве государственного. А в 1995-м по инициативе президента Беларуси вместо бело-красно-белого флага и Герба "Погоня" государственными символами планировалось установить немного видоизменённые символы БССР и провели референдумы, однако их результаты не признали в ЕС и США.

Сейчас бело-красно-белый флаг используют акциях протеста оппозиционеры против режима Лукашенко.