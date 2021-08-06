Как украинцев хотят заставить платить 18% за "левые" доходы и покупки

Власти готовят украинцам настоящую "налоговую ловушку".

Мы уже писали, что налоговая может получить право охотится на граждан, которые получили доходы "из неизвестных источников". И заставлять их заплатить налоги по полной - 18% НДФЛ от суммы, которую контролеры сочтут "незаконной". О разработке законопроекта на этот счет недавно заявил глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев.

По сути, речь идет о внедрении и Украине метода косвенного контроля доходов и расходов. Эксперты ранее как раз прогнозировали запуск такого механизма после амнистии капиталов, а она, напомним, стартует уже с 1 сентября этого года и продлится ровно год - до 1 сентября 2022 года.

Теперь, как видим, прогнозы начинают оправдываться.

Амнистия капиталов - дело вроде бы добровольное, можно платить 5% с "левых" доходов, а можно и не платить. Но самое интересное начнется после амнистии - когда налоговая придет за деньгами, которые украинцы не легализировали.

А о том, что такая перспектива реальная как раз и говорит заявление Гетьманцева.

"К примеру, если у вас официальный доход за год составил 100 тысяч гривен, а вы купите квартиру за миллион, и не сможете доказать, что имели сбережения, с которых платили налоги, то вас могут заставить заплатить 18% с 900 тысяч, а это более 160 тысяч гривен. В случае неуплаты - штраф и пеня, внесение в реестр должников и передача дела в исполнительную службу. Как работает последняя, все знают - арест имущества, запрет выезда за границу, конфискация. Но проблема в том, что в реестр должников может попасть едва ли не вся страна, и всем придется платить", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Разбирались, что за законопроект о тотальном контроле за доходами украинцев готовят власти, и как он будет работать.

Не заплатил 5% - плати 18%

Мы уже писали о законе об амнистии капиталов. Напомним вкратце его суть.

С 1 сентября этого года украинцы смогут декларировать имущество и деньги, с которых в свое время не были уплачены налоги.

С этих капиталов нужно будет заплатить 5%, после чего их станут считать легальными. То есть, человек получит своего рода "нулевую декларацию" - подтверждение того, что он ничего не должен государству. И спокойно сможет распоряжаться "обеленными" средствами - тратить их на покупки, инвестировать и пр.

Есть имущество, которое государство сразу готово простить - без заполнения "нулевой декларации" и уплаты 5%.

Декларировать не нужно

активы, стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен

Квартиры площадью до 120 квадратных метров

Дома площадью до 240 квадратных метров

Объекты коммерческой недвижимости площадью до 60 квадратных метров

Земельные участки, площадь которых не превышает нормы по бесплатной приватизации (до 2 гектар)

Одно транспортное средство некоммерческого использования

По новому закону, декларирование является сугубо добровольным. Но нет ответа на главный вопрос - что будет после окончания периода амнистии капиталов.

Эксперты еще на моменте обсуждения проекта по нулевой декларации предполагали, что следующим шагом может стать косвенный контроль доходов и расходов, то есть, попросту говоря, налоговики откроют охоту за теми, кто получается незадекларированный ("теневые") доходы.

"Это логический шаг после амнистии капиталов. И если не запускать методы непрямого контроля доходов и расходов, то, получается, и в нулевых декларациях нет никакого смысла. зачем платить 5%, если можно не платить и ничего за это не будет", - говорил нам тогда Олег Пендзин.

"Скорее всего, декларирование станет первым шагом в кампании "охоты". После амнистии владельцам значительных активов следует ожидать запросов от налоговых органов относительно источника происхождения средств, за которые были приобретены данные активы", - отмечала юрист налоговой практики ЮФ "Ильяшев и партнеры" Нина Бец.

В законе также прописано поручение Кабмину в течение 9 месяцев разработать законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физлиц.

И "страшилки" о тотальной слежке за тратами украинцев начинают сбываться, причем, еще даже до запуска амнистии капиталов (напомним: она стартует с 1 сентября 2021 года).

Глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев на днях заявил, что налоговики вскоре могут получить право взимать налоги с доходов, которые люди получили из неизвестных источников. Уже, по его словам, готовится законопроект на эту тему, более того, он - на "финальной стадии".

По словам Гетманцева, у налоговиков появится право "спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива".

И, если человек не сможет ответить на вопросы или показать "нулевую декларацию", то придется заплатить налог, то есть, 18% НДФЛ.

"Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроект о так называемых непрямых методы налогового контроля. Налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – она будет вынуждена доплатить налог расходов, которые не может объяснить", – написал Германцев на своей странице в ФБ.

Гетманцев советует в связи с этим воспользоваться налоговой амнистией.

Налоги на "левые" покупки - как будут взимать и что, если не платить?

"Страна" из своих источников, близких к Кабмину, узнала, что такой законопроект действительно в работе у правительства.

"Вопрос о законопроекте о непрямых методах контроля поднимался еще в процессе работы над проектом по амнистии капиталов. Но тогда его притормозили. Якобы, не было политической воли. У Зеленского понимали, что амнистия капиталов в силу своей необязательности сильно по рейтингам не ударит. Другое дело - непрямые методы оценки доходов и расходов, когда платить придется всем или почти всем. Внедрение такой схемы может вызвать настоящий взрыв в обществе. Еще тогда за тотальный контроль над деньгами граждан выступал глава Минфина Сергей Марченко. Он, собственно, сейчас и курирует этот законопроект. Почему его в итоге все же взяли в работу? Версий несколько - от президента не последовало четкой позиции "против", решили закручивать "гайки" до конца так как деньги очень нужны, либо же это просто "страшилка", чтобы заставить украинцев побежать амнистировать средства и платить по 5%", - говорит наш источник.

"Пока законопроекта нет, и мы можем осуждать лишь теорию. После амнистии капитала, которая дает возможность выйти из тени, логично и рационально посмотреть на тех, кто не вышел, и разобраться - почему. Ведь 6-7 млн граждан Украины никогда не подавали налоговых деклараций. Разговор на такую сложную тему (контроль доходов и расходов - Ред) нужно начинать как можно раньше, чтобы все понимали, что происходит, и успели подготовиться. И разговор об этом сейчас начат именно в рамках амнистии капиталов", - пояснил нам нардеп от "Слуги народа", замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

Но скандальный законопроект, пусть и в недоработанном виде, все же есть. В чем суть его суть? Выделим основные пункты.

Налоговая ведет мониторинг трат, которые превышают некую "пороговую сумму". С суммой в Кабмине пока не определились, но, скорее всего, это будет 150 тысяч гривен - та сумма, выше которой нельзя проводить наличные платежи. Но может быть и другая планка - 400 тысяч гривен (сумма, от которой ведется финмониторинг и проверяется легальность средств) Если сумма превышена, будут проверять, насколько она вписывается в официальные доходы человека. Если есть"разнобой", скажем, официальная зарплата, с которой уплачены налоги, у вас 100 тысяч в год, а вы купили квартиру за миллион, то станут выяснять откуда разница. Если есть средства, задекларированные в рамках амнистии капиталов, и они покрывают покупку, то никаких вопросов к вам больше не будет. Если нет официальных доходов, которые бы объяснили покупку, то вам автоматически придет уведомление - поручение об уплате налога с разницы между суммой покупки и суммой доходов, с которых уплачены налоги. В случае с описанным выше примером с квартирой, это 900 тысяч гривен. С этой суммы придется заплатить 18% НДФЛ. Понятно, что проект еще "сырой" и в него могут вноситься дополнительные правки. Но в целом суть понятна - заставить украинцев платить налоги по полной.

"Возможности для запуска такой схемы у налоговой есть. Ведется электронный учет всех налогов, которые люди заплатили с 1997 года (когда были ведены индивидуальные налоговые номера). Также есть информация по всем транзакциям, сумма которых превышает 150 тысяч гривен, то есть, которые проводятся в безналичной форме. Таким образом, можно в автоматическом режиме выявлять "несоответствия" и точно также автоматически рассылать уведомления о дополнительном взыскании налогов. Для налоговой остаются относительно "невидимыми" разве что депозиты. Банки в рамках закона о банковской тайне подают только общую информацию - сколько налогов было уплачено с доходов по депозитам. То есть, если человек принесет из банка справку о большой сумме полученных процентов, которая перекрывает сумму сомнительной покупки, то все вопросы должны снять. Ведь с депозитов в Украине уплачиваются налоги и проценты по ним считаются полностью легальными", — пояснил Пендзин.

Что будет если не платить? По словам нашего источника, пока в Кабмине на этот счет нет единого мнения. "Скорее всего, оставят нормы уже действующего законодательства по неуплате налогов - штрафы за просрочку, внесение в реестр должников, арест имущества, передача в исполнительную службу, в итоге - вплоть до конфискации", — говорит Олег Пендзин.

Залезут в карман каждому

Стоит отметить, что новость о том, что с людей будут собирать налоги за все "левые" покупки произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ее очень активно обсуждают в соцсетях, и реакция - крайне негативная.

Что вполне закономерно, ведь новый закон, в случае его принятия, коснется миллионов украинцев, - говорит Пендзин.

"Залезут в карман каждому. Первые, на кого ориентирован проект - заробитчане. Они заводят в страну ежегодно порядка 12 млрд долларов, и эти деньги оседают на потребительском рынке, с них покупаются квартиры и машины. Понятно, что никакие налоги с львиной доли этих поступлений никогда не платили в украинский бюджет", - говорит Пенздин.

Также закон ударит по украинцам, которые годами получали зарплаты в конвертах и левые доходы. То есть, нужно бежать и платить с них с 1 сентября 5%, легализировав таким образом, или же готовится отвечать на вопросы налоговиков и платить уже 18%.

Но не все так просто. По словам Пендзина, вопросы могут возникнуть к деньгам, с которых в свое время уже были уплачены налоги.

"Данные с 1991 по 1997 годы в налоговой не сохранились. Поэтому доказать, что с денег, заработанных до 1997 года вы уже уплатили налоги, может не получиться", - говорит эксперт.

Также могут быть вопросы по имуществу, которое, якобы, не нужно пускать по амнистии капиталов. К примеру, можно не декларировать дом до 240 квадратов - его вам государство и так "простит".

"Но если вы потом этот дом продадите и попытаетесь купить что-то другое, налоговики могут спросить откуда у вас взялись средства на покупку того дома. То есть, амнистия по сути тоже ничего не гарантирует", — добавил Пендзин.

Юристы говорят, что отбиться от дополнительных налогов можно.

"Если с вас официально спросят за ваши заработанные деньги, ссылайтесь на 1095 дней и на то, что заработали эти деньги 3 года назад", - советует координатор "Руху бизнесу" Андрей Гарнат.

Но и тут не все так просто.

"Проблема в том, что срок давности здесь не сработает. Декларации в большинстве случаев никто не подавал, и это повод игнорировать сроки давности. Поэтому при желании можно копать очень глубоко", — написал в Фейсбуке советник службы по подготовке налоговой отчетности OMP Tax&Legal Audit& Consulting Игорь Сухомлин.

"Нужно понимать, что налоговая готовит для себя лазейку - сроки давности по исковым заявлениям по налогам считаются с даты, когда налоговая "узнала о нарушениях", а не с даты нарушения. Поэтому многое будет зависеть от того, какую позицию займут суды", — добавил Пендзин.

По словам главы адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, готовящийся проект нарушает конституционное право граждан и презумпцию невиновности.

"Получается, что ты должен доказывать, что не виноват и пояснять откуда у тебя деньги и уплачены ли с них налоги. Тогда как это налоговая сначала должна доказать, что средства "левые", а уже потом поднимать вопросы о доначислении налогов. Поэтому готовящееся нововведение нарушает Конституцию Украины и может быть оспорено в КС", - говорит Кравец.

Стоит отметить, что позиции контролеров тут достаточно шаткие, так как данные по уплате налогов с 1991 года неполные.

"Поэтому человек всегда может сослаться, что он заработал большую сумму еще на заре кооперативного движения в конце 80-х годов, тогда же заплатил все налоги, и на эти средства живет до сих пор. Молодое поколения точно также может аргументировать свои доходы тем, что получили подарок от родителей, заработавших деньги раньше. Подарки между родственниками первой и второй линии родства у нас облагаются нулевым налогом, так что платить, получается, ничего не нужно. Но опять таки - важна позиция судов по этому вопросу", - добавил Олег Пендзин.

Впрочем, непрямой контроль за доходами и расходами граждан существует во многих странах, поэтому запуск такого механизма в Украине вряд ли поставят на стоп из-за отдельных юридических сложностей. Даже если Конституционный суд заблокирует закон, его могут просто доработать. Как это в свое время было с нововведением по верификациии получателей государственной помощи. КС ее также блокировал, но в итоге схему полноценно запустили.

"Если запустят контроль доходов и расходов - это будет удар по людям. Многим придется платить, что снизит и без того невысокое благосостояние граждан", - говорит Пендзин.

"Другие страны вводили систему косвенного контроля за расходами годами, и запускали ее на том этапе, когда уровень жизни уже был более-менее приличным. У нас же все хотят сделать в турбо-режиме и в нищенской стране. Что может еще больше откатить экономику - люди будут стремиться еще больше уходить в тень, в наличные расчеты и так далее", - подытожил Кравец.