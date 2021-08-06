Как украинцев хотят заставить платить 18% за "левые" доходы и покупки

Власти готовят украинцам настоящую "налоговую ловушку".
Мы уже писали, что налоговая может получить право охотится на граждан, которые получили доходы "из неизвестных источников". И заставлять их заплатить налоги по полной - 18% НДФЛ от суммы, которую контролеры сочтут "незаконной". О разработке законопроекта на этот счет недавно заявил глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев.
По сути, речь идет о внедрении и Украине метода косвенного контроля доходов и расходов. Эксперты ранее как раз прогнозировали запуск такого механизма после амнистии капиталов, а она, напомним, стартует уже с 1 сентября этого года и продлится ровно год - до 1 сентября 2022 года.
Теперь, как видим, прогнозы начинают оправдываться.
Амнистия капиталов - дело вроде бы добровольное, можно платить 5% с "левых" доходов, а можно и не платить. Но самое интересное начнется после амнистии - когда налоговая придет за деньгами, которые украинцы не легализировали.
А о том, что такая перспектива реальная как раз и говорит заявление Гетьманцева.
"К примеру, если у вас официальный доход за год составил 100 тысяч гривен, а вы купите квартиру за миллион, и не сможете доказать, что имели сбережения, с которых платили налоги, то вас могут заставить заплатить 18% с 900 тысяч, а это более 160 тысяч гривен. В случае неуплаты - штраф и пеня, внесение в реестр должников и передача дела в исполнительную службу. Как работает последняя, все знают - арест имущества, запрет выезда за границу, конфискация. Но проблема в том, что в реестр должников может попасть едва ли не вся страна, и всем придется платить", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Разбирались, что за законопроект о тотальном контроле за доходами украинцев готовят власти, и как он будет работать.
Не заплатил 5% - плати 18%
Мы уже писали о законе об амнистии капиталов. Напомним вкратце его суть.
С 1 сентября этого года украинцы смогут декларировать имущество и деньги, с которых в свое время не были уплачены налоги.
С этих капиталов нужно будет заплатить 5%, после чего их станут считать легальными. То есть, человек получит своего рода "нулевую декларацию" - подтверждение того, что он ничего не должен государству. И спокойно сможет распоряжаться "обеленными" средствами - тратить их на покупки, инвестировать и пр.
Есть имущество, которое государство сразу готово простить - без заполнения "нулевой декларации" и уплаты 5%.
Декларировать не нужно
- активы, стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен
- Квартиры площадью до 120 квадратных метров
- Дома площадью до 240 квадратных метров
- Объекты коммерческой недвижимости площадью до 60 квадратных метров
- Земельные участки, площадь которых не превышает нормы по бесплатной приватизации (до 2 гектар)
- Одно транспортное средство некоммерческого использования
По новому закону, декларирование является сугубо добровольным. Но нет ответа на главный вопрос - что будет после окончания периода амнистии капиталов.
Эксперты еще на моменте обсуждения проекта по нулевой декларации предполагали, что следующим шагом может стать косвенный контроль доходов и расходов, то есть, попросту говоря, налоговики откроют охоту за теми, кто получается незадекларированный ("теневые") доходы.
"Это логический шаг после амнистии капиталов. И если не запускать методы непрямого контроля доходов и расходов, то, получается, и в нулевых декларациях нет никакого смысла. зачем платить 5%, если можно не платить и ничего за это не будет", - говорил нам тогда Олег Пендзин.
"Скорее всего, декларирование станет первым шагом в кампании "охоты". После амнистии владельцам значительных активов следует ожидать запросов от налоговых органов относительно источника происхождения средств, за которые были приобретены данные активы", - отмечала юрист налоговой практики ЮФ "Ильяшев и партнеры" Нина Бец.
В законе также прописано поручение Кабмину в течение 9 месяцев разработать законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физлиц.
И "страшилки" о тотальной слежке за тратами украинцев начинают сбываться, причем, еще даже до запуска амнистии капиталов (напомним: она стартует с 1 сентября 2021 года).
Глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев на днях заявил, что налоговики вскоре могут получить право взимать налоги с доходов, которые люди получили из неизвестных источников. Уже, по его словам, готовится законопроект на эту тему, более того, он - на "финальной стадии".
По словам Гетманцева, у налоговиков появится право "спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива".
И, если человек не сможет ответить на вопросы или показать "нулевую декларацию", то придется заплатить налог, то есть, 18% НДФЛ.
"Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроект о так называемых непрямых методы налогового контроля. Налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – она будет вынуждена доплатить налог расходов, которые не может объяснить", – написал Германцев на своей странице в ФБ.
Гетманцев советует в связи с этим воспользоваться налоговой амнистией.
Налоги на "левые" покупки - как будут взимать и что, если не платить?
"Страна" из своих источников, близких к Кабмину, узнала, что такой законопроект действительно в работе у правительства.
"Вопрос о законопроекте о непрямых методах контроля поднимался еще в процессе работы над проектом по амнистии капиталов. Но тогда его притормозили. Якобы, не было политической воли. У Зеленского понимали, что амнистия капиталов в силу своей необязательности сильно по рейтингам не ударит. Другое дело - непрямые методы оценки доходов и расходов, когда платить придется всем или почти всем. Внедрение такой схемы может вызвать настоящий взрыв в обществе. Еще тогда за тотальный контроль над деньгами граждан выступал глава Минфина Сергей Марченко. Он, собственно, сейчас и курирует этот законопроект. Почему его в итоге все же взяли в работу? Версий несколько - от президента не последовало четкой позиции "против", решили закручивать "гайки" до конца так как деньги очень нужны, либо же это просто "страшилка", чтобы заставить украинцев побежать амнистировать средства и платить по 5%", - говорит наш источник.
"Пока законопроекта нет, и мы можем осуждать лишь теорию. После амнистии капитала, которая дает возможность выйти из тени, логично и рационально посмотреть на тех, кто не вышел, и разобраться - почему. Ведь 6-7 млн граждан Украины никогда не подавали налоговых деклараций. Разговор на такую сложную тему (контроль доходов и расходов - Ред) нужно начинать как можно раньше, чтобы все понимали, что происходит, и успели подготовиться. И разговор об этом сейчас начат именно в рамках амнистии капиталов", - пояснил нам нардеп от "Слуги народа", замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.
Но скандальный законопроект, пусть и в недоработанном виде, все же есть. В чем суть его суть? Выделим основные пункты.
- Налоговая ведет мониторинг трат, которые превышают некую "пороговую сумму". С суммой в Кабмине пока не определились, но, скорее всего, это будет 150 тысяч гривен - та сумма, выше которой нельзя проводить наличные платежи. Но может быть и другая планка - 400 тысяч гривен (сумма, от которой ведется финмониторинг и проверяется легальность средств)
- Если сумма превышена, будут проверять, насколько она вписывается в официальные доходы человека. Если есть"разнобой", скажем, официальная зарплата, с которой уплачены налоги, у вас 100 тысяч в год, а вы купили квартиру за миллион, то станут выяснять откуда разница.
- Если есть средства, задекларированные в рамках амнистии капиталов, и они покрывают покупку, то никаких вопросов к вам больше не будет.
- Если нет официальных доходов, которые бы объяснили покупку, то вам автоматически придет уведомление - поручение об уплате налога с разницы между суммой покупки и суммой доходов, с которых уплачены налоги. В случае с описанным выше примером с квартирой, это 900 тысяч гривен. С этой суммы придется заплатить 18% НДФЛ. Понятно, что проект еще "сырой" и в него могут вноситься дополнительные правки. Но в целом суть понятна - заставить украинцев платить налоги по полной.
"Возможности для запуска такой схемы у налоговой есть. Ведется электронный учет всех налогов, которые люди заплатили с 1997 года (когда были ведены индивидуальные налоговые номера). Также есть информация по всем транзакциям, сумма которых превышает 150 тысяч гривен, то есть, которые проводятся в безналичной форме. Таким образом, можно в автоматическом режиме выявлять "несоответствия" и точно также автоматически рассылать уведомления о дополнительном взыскании налогов. Для налоговой остаются относительно "невидимыми" разве что депозиты. Банки в рамках закона о банковской тайне подают только общую информацию - сколько налогов было уплачено с доходов по депозитам. То есть, если человек принесет из банка справку о большой сумме полученных процентов, которая перекрывает сумму сомнительной покупки, то все вопросы должны снять. Ведь с депозитов в Украине уплачиваются налоги и проценты по ним считаются полностью легальными", — пояснил Пендзин.
Что будет если не платить? По словам нашего источника, пока в Кабмине на этот счет нет единого мнения. "Скорее всего, оставят нормы уже действующего законодательства по неуплате налогов - штрафы за просрочку, внесение в реестр должников, арест имущества, передача в исполнительную службу, в итоге - вплоть до конфискации", — говорит Олег Пендзин.
Залезут в карман каждому
Стоит отметить, что новость о том, что с людей будут собирать налоги за все "левые" покупки произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ее очень активно обсуждают в соцсетях, и реакция - крайне негативная.
Что вполне закономерно, ведь новый закон, в случае его принятия, коснется миллионов украинцев, - говорит Пендзин.
"Залезут в карман каждому. Первые, на кого ориентирован проект - заробитчане. Они заводят в страну ежегодно порядка 12 млрд долларов, и эти деньги оседают на потребительском рынке, с них покупаются квартиры и машины. Понятно, что никакие налоги с львиной доли этих поступлений никогда не платили в украинский бюджет", - говорит Пенздин.
Также закон ударит по украинцам, которые годами получали зарплаты в конвертах и левые доходы. То есть, нужно бежать и платить с них с 1 сентября 5%, легализировав таким образом, или же готовится отвечать на вопросы налоговиков и платить уже 18%.
Но не все так просто. По словам Пендзина, вопросы могут возникнуть к деньгам, с которых в свое время уже были уплачены налоги.
"Данные с 1991 по 1997 годы в налоговой не сохранились. Поэтому доказать, что с денег, заработанных до 1997 года вы уже уплатили налоги, может не получиться", - говорит эксперт.
Также могут быть вопросы по имуществу, которое, якобы, не нужно пускать по амнистии капиталов. К примеру, можно не декларировать дом до 240 квадратов - его вам государство и так "простит".
"Но если вы потом этот дом продадите и попытаетесь купить что-то другое, налоговики могут спросить откуда у вас взялись средства на покупку того дома. То есть, амнистия по сути тоже ничего не гарантирует", — добавил Пендзин.
Юристы говорят, что отбиться от дополнительных налогов можно.
"Если с вас официально спросят за ваши заработанные деньги, ссылайтесь на 1095 дней и на то, что заработали эти деньги 3 года назад", - советует координатор "Руху бизнесу" Андрей Гарнат.
Но и тут не все так просто.
"Проблема в том, что срок давности здесь не сработает. Декларации в большинстве случаев никто не подавал, и это повод игнорировать сроки давности. Поэтому при желании можно копать очень глубоко", — написал в Фейсбуке советник службы по подготовке налоговой отчетности OMP Tax&Legal Audit& Consulting Игорь Сухомлин.
"Нужно понимать, что налоговая готовит для себя лазейку - сроки давности по исковым заявлениям по налогам считаются с даты, когда налоговая "узнала о нарушениях", а не с даты нарушения. Поэтому многое будет зависеть от того, какую позицию займут суды", — добавил Пендзин.
По словам главы адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, готовящийся проект нарушает конституционное право граждан и презумпцию невиновности.
"Получается, что ты должен доказывать, что не виноват и пояснять откуда у тебя деньги и уплачены ли с них налоги. Тогда как это налоговая сначала должна доказать, что средства "левые", а уже потом поднимать вопросы о доначислении налогов. Поэтому готовящееся нововведение нарушает Конституцию Украины и может быть оспорено в КС", - говорит Кравец.
Стоит отметить, что позиции контролеров тут достаточно шаткие, так как данные по уплате налогов с 1991 года неполные.
"Поэтому человек всегда может сослаться, что он заработал большую сумму еще на заре кооперативного движения в конце 80-х годов, тогда же заплатил все налоги, и на эти средства живет до сих пор. Молодое поколения точно также может аргументировать свои доходы тем, что получили подарок от родителей, заработавших деньги раньше. Подарки между родственниками первой и второй линии родства у нас облагаются нулевым налогом, так что платить, получается, ничего не нужно. Но опять таки - важна позиция судов по этому вопросу", - добавил Олег Пендзин.
Впрочем, непрямой контроль за доходами и расходами граждан существует во многих странах, поэтому запуск такого механизма в Украине вряд ли поставят на стоп из-за отдельных юридических сложностей. Даже если Конституционный суд заблокирует закон, его могут просто доработать. Как это в свое время было с нововведением по верификациии получателей государственной помощи. КС ее также блокировал, но в итоге схему полноценно запустили.
"Если запустят контроль доходов и расходов - это будет удар по людям. Многим придется платить, что снизит и без того невысокое благосостояние граждан", - говорит Пендзин.
"Другие страны вводили систему косвенного контроля за расходами годами, и запускали ее на том этапе, когда уровень жизни уже был более-менее приличным. У нас же все хотят сделать в турбо-режиме и в нищенской стране. Что может еще больше откатить экономику - люди будут стремиться еще больше уходить в тень, в наличные расчеты и так далее", - подытожил Кравец.