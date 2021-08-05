В серии домогательств обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" и преподавателя киевского вуза

Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, звезду советского хита "В бой идут одни старики" Владимира Талашко обвинили в домогательствах.

Студентки и абитуриентки вуза рассказали, как педагог приводил их домой, раздевал и целовал без их согласия.

О харассменте в Facebook сообщил сценарист Богдан Панкрухин.

Он рассказал, что заинтересовавшись темой домогательств в театральных учреждениях, попросил в Instagram связаться с ним тех, кто стал жертвой такого вида харассмента. По словам сценариста, в сообщениях, которые присылали ему после этого, очень часто всплывала фамилия Талашко.

Также Панкрухин привел истории двух девушек, к которым, по их словам, приставал Талашко в тот момент, когда они были абитуриентками вуза. На тот момент одной из них было 15, а второй 18 лет. Обеих девушек Талашко убедил прийти к нему в квартиру под предлогом репетиции вступительной программы. Обеих он начал фотографировать и предлагать им снимать при этом одежду. Более юную девушку он привел в спальню и начал целовать, ей удалось освободиться, сделав вид, что она потеряла сознание. Вторая абитуриентка смогла вырваться и уйти.

"А что Талашко сейчас, спросите вы? Заслуженный артист Советского Союза, народный артист Украины, герой целых поколений, выросших на в "Бой идут одни старики". А Талашко после всех этих историй в свои 75 лет все равно продолжает педагогическую деятельность", - написал Панкрухин.

По его словам, такие жалобы не единичны, с такими домогательствами сталкивались и другие абитуриентки и студентки вуза.

Адвокат Владислав Белоцкий в Facebook сообщил, что меньше чем за сутки появились десятки подтверждений харассмента: как открытых - в соцсети, так и закрытых - в личных сообщениях Панкрухину. Также он пообещал обеспечить юридическую поддержку всех пострадавших.

В Министерстве культуры и информационной политики уже заявили о "глубокой обеспокоенности" ситуацией и пообещали инициировать служебную проверку по поводу озвученных фактов.