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События Сегодня, 19:1052
Закупить ракетные комплексы С-400 по внутренним ценам России хочет Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко, в понедельник, 9 августа, дает пресс-конференцию, приуроченную к годовщине своего избрания лидером республики.

В ходе нее он уже сделал ряд громких заявлений, о которых мы писали ранее. Также он сказал, что хочет сэкономить деньги на строительстве Белорусской АЭС и за часть этих средств купить российский зенитный ракетный комплекс С-400. Кроме того, добавил, что этот вопрос обсуждает с российским президентом Владимиром Путиным. А частности, то, чтобы купить С-400 по исходной цене.

Пресс-конференция Александра Лукашенко, которая длится уже более четырех часов, транслируется в Youtube.

Лукашенко сказал, что С-400 вызывает большой интерес. К тому же, он  уверен, что эти комплексы Беларусь получит, "тем более что в республике сэкономили на АЭС приличные деньги".

Также Лукашенко добавил, что деньги, сэкономленные на строительстве БелАЭС можно будет направить на приобретение вооружения у РФ, в том числе и С-400.

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Теги: news, новости, Украина, C400, 7dniv, 7dnivinfo  
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