 

Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и предложил его посадить в СИЗО

События Сегодня, 21:4957
Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и предложил его посадить в СИЗО

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг версию, что информацию о вагнеровцах ему передали из окружения Владимира Зеленского. 

Об этом Лукашенко сказал во время пресс-конференции 9 августа, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Наш" Макса Назарова.

Президент Беларуси сказал, что версия о том, что информацию о "вагнеровцах" слили в Минск от Зеленского или сам Зеленский - это чушь.

"Сообщил нам (о "вагнеровцах" - Ред.) белорус", - сказал Лукашенко.

Журналист упомянул, что одним из тех, кто активно говорил о них и привлекал внимание к этой теме, был Дмитрий Гордон.

"Надо Гордона посадить в следственный изолятор на два месяца. Как за что? За болтовню не обоснованную. А, за клевету у вас не сажают? Привозите к нам. С удовольствием добавим", - сказал Лукашенко. 

Отвечая на уточняющий вопрос, обижен ли он на Гордона, Лукашенко заявил, что обижаться он не может, но считает журналиста мерзавцем. 

"На обиженных воду возят - я не могу обижаться. Но то что он мерзавец - это факт", - сказал Лукашенко

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Лукашенко заявил, что Минск и Москва за сутки могут поставить Киев на колени
Лукашенко заявил, что Минск и Москва за сутки могут поставить Киев на колени
Сегодня, 20:07
Закупить ракетные комплексы С-400 по внутренним ценам России хочет Беларусь
Закупить ракетные комплексы С-400 по внутренним ценам России хочет Беларусь
Сегодня, 19:10
Лукашенко прокомментировал силовой сценарий на Донбассе
Лукашенко прокомментировал силовой сценарий на Донбассе
Сегодня, 13:43
Лукашенко ответил на обвинения в убийстве белоруса Шишова в Киеве
Лукашенко ответил на обвинения в убийстве белоруса Шишова в Киеве
Сегодня, 13:39
Из-за санкций против Беларуси Лукашенко пригрозил Западу
Из-за санкций против Беларуси Лукашенко пригрозил Западу "неприемлемым ущербом"
8-июл-2021, 13:14

Последние новости

21:57
События
При каких условиях пустят в Украину хасидов по случаю Рош ха-Шана рассказали в Минздраве
21:49
События
Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и предложил его посадить в СИЗО
20:11
События
В "Нацкорпусе" заявляют, что их главную базу в Киеве завтра будет штурмовать спецназ СБУ
20:07
Политика
Лукашенко заявил, что Минск и Москва за сутки могут поставить Киев на колени
19:10
События
Закупить ракетные комплексы С-400 по внутренним ценам России хочет Беларусь
19:06
События
В серии домогательств обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" и преподавателя киевского вуза
16:02
События
Как украинцев хотят заставить платить 18% за "левые" доходы и покупки
16:00
События
Литовские пользователи англоязычной Википедии "отобрали" герб "Погоня" у оппозиции Беларуси
15:58
События
Вместо газового счетчика установили перемычку. Назвали причины взрыва многоэтажки на Позняках
13:43
Политика
Лукашенко прокомментировал силовой сценарий на Донбассе
13:42
События
В Киеве со стрельбой идут учения территориальной обороны. Отбивают условное вторжение в столицу
13:39
Политика
Лукашенко ответил на обвинения в убийстве белоруса Шишова в Киеве
13:37
События
В Киеве внедорожник протаранил цветочный киоск на остановке. Водитель пытался сбежать
10:19
События
Маленький ребенок утонул в аквапарке Днепра
10:11
События
Лучшим арбитром по боксу на Олимпиаде в Токио признали судью из Украины
10:10
События
Умер один из основателей группы Kool & the Gang Деннис Томас
10:08
События
После протестов на Кубе разрешили открывать частные предприятия
10:07
События
Сцены насилия над детьми не только в фото, но и в сообщениях владельцев устройств на iOS будут искать в Apple
10:05
События
Сергея Реброва в сборную Украины по футболу эмиратский клуб не отпустил
09:55
События
С 8 августа Украина начала жить в экологический долг, исчерпав запас ресурсов на год

Новости ТОП-7

По 3600 гривен на каждого школьника от Путина начали получать жители "ЛДНР"3435
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 августа 20211970
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 августа 20211332
Почему в ЕвроСоюзе до сих пор не разрешен китайский CoronaVac рассказал главный санврач Украины1150
О вознаграждении в миллион рублей тому, кто поможет поймать сбежавшего из тюрьмы убийцу объявили в МВД России981
Украинская и российская атлетки-медалистки сделали фото в обнимку на Олимпиаде893
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 августа 2021751

Досуг

Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы в Харькове: преимущества прохождения курсов английского языка.
Сегодня, 21:5451
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
Еще несколько десятков лет назад заказ товаров через интернет сопровождался различными сложностями. Например, небольшой выбор способов доставки и оплаты заказа.
Сегодня, 21:5161
Виды и особенности жидких обоев
Виды и особенности жидких обоев
Жидкие обои (называемые также шелковыми) – популярный вид финишного облицовочного покрытия. Материал используется для косметического ремонта стен и потолков, сочетая в себе преимущества обычных бумажных обоев и декоративной штукатурки.
Сегодня, 14:48113
Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры
Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры
Автоматический выключатель - это устройство для защиты проводов от возможных сбоев в виде перегрузок, замыканий и так далее. Если мы говорим о домашнем пространстве, то в этом случае чаще всего используются автоматические выключатели ВА, которые обеспечивают электромагнитную защиту и тепловую.
Вчера, 23:36143
Выбираем сапоги ПВХ для работы и отдыха
Выбираем сапоги ПВХ для работы и отдыха
Рабочая обувь в процессе развития рынка унифицируется и широко используется не только для защиты ног работников индустриальных производств, но активно используется в бытовом применении. Сегодня в фокусе водостойкие сапоги ПВХ...
Вчера, 23:35143
Где купить оборудование для ветеринарии и животноводства в Украине?
Где купить оборудование для ветеринарии и животноводства в Украине?
Современные животноводческие хозяйства или ветеринарные клиники во многих процессах опираются на использование специального оснащения, множества приборов и инструментов.
Вчера, 14:37180

События

При каких условиях пустят в Украину хасидов по случаю Рош ха-Шана рассказали в Минздраве
При каких условиях пустят в Украину хасидов по случаю Рош ха-Шана рассказали в Минздраве
В Министерстве здравоохранения завершают подготовку к приему паломников-хасидов в Умани по случаю Рош ха-Шана (еврейского нового года), который в этом году будут отмечать три дня - с 6 по 8 сентября.
Сегодня, 21:5748
Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и предложил его посадить в СИЗО
Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и предложил его посадить в СИЗО
Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг версию, что информацию о вагнеровцах ему передали из окружения Владимира Зеленского.
Сегодня, 21:4958
В "Нацкорпусе" заявляют, что их главную базу в Киеве завтра будет штурмовать спецназ СБУ
В "Нацкорпусе" заявляют, что их главную базу в Киеве завтра будет штурмовать спецназ СБУ
В ультраправой партии "Нацкорпус" заявили, что силовики планируют завтра штурм их главной базы в Киеве - завода "Атек".
Сегодня, 20:11421
Закупить ракетные комплексы С-400 по внутренним ценам России хочет Беларусь
Закупить ракетные комплексы С-400 по внутренним ценам России хочет Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко, в понедельник, 9 августа, дает пресс-конференцию, приуроченную к годовщине своего избрания лидером республики.
Сегодня, 19:1085
В серии домогательств обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" и преподавателя киевского вуза
В серии домогательств обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" и преподавателя киевского вуза
Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, звезду советского хита "В бой идут одни старики" Владимира Талашко обвинили в домогательствах.
Сегодня, 19:0686
Как украинцев хотят заставить платить 18% за "левые" доходы и покупки
Как украинцев хотят заставить платить 18% за "левые" доходы и покупки
Власти готовят украинцам настоящую "налоговую ловушку".
Сегодня, 16:02511
7 Днів