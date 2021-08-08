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События Сегодня, 09:1071
В Кривом Роге старики написали предсмертную записку и выпрыгнули из окон

В Ингулецком районе Кривого Рога утром 8 августа произошло семейное самоубийство. Из окна четвертого этажа в доме №32 по улице Неделина выбросились 84-летний мужчина и его 83-летняя супруга.

Об этом идет речь в сюжете ТСН от 9 августа.

По словам соседей, ставших свидетелями трагедии, сначала из окна кухни выпрыгнула женщина. А буквально через несколько секунд-из спальни на другой стороне дома выбросился ее муж. Оба старика сразу же погибли от травм.

Соседи вызвали полицию. Прибывшие правоохранители нашли в квартире предсмертную записку. В ней супруги просили никого в их смерти не винить. Поэтому основная и единственная версия следствия - самоубийство.

Что заставило пожилых супругов наложить на себя руки, точно неизвестно. У следователей уже есть версии, но они их пока не разглашают.

"Скорее всего, устали от жизни. Сын - алкоголик. Им некому помогать. Они были абсолютно одиноки", - рассказал сосед пары.

Другие жильцы дома говорят, что пенсионеры были неконфликтными, никогда не повышали голоса. Некоторые люди также сообщили, что у супругов был долг перед банком и что в последние полгода они сильно болели. К бабушке часто приезжала скорая помощь. 

Погибший мужчина до пенсии работал учителем в криворожской гимназии. Его жена некогда была известным врачом-гинекологом. 

В связи с трагедией открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 с пометкой "самоубийство". Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. 

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Теги: news, новости, Украина, Кривой_Рог, суицид, 7dniv, 7dnivinfo  
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