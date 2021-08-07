Из СИЗО суд освободил обвиняемого в убийстве журналиста Веремия

Шевченковский районный суд Киева 9 августа отпустил из-под стражи обвиняемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Павла Бялая. Фигуранту дела об убийстве избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщается в Фейсбуке "Адвокатской совещательной группы".

Как рассказали адвокаты, прокурор требовал продления ареста для Бялая. Однако коллегия судей решила изменить меру пресечения, существенно ее смягчив.

Павел Бялай в резонансном деле обвиняется в убийстве Веремия по нескольким статьям Уголовного кодекса: об убийстве из хулиганских побуждений по сговору, о групповом хулиганстве, покушении на совершение преступления, незаконном обращении с оружием и препятствовании собраниям и митингам.

По версии следствия, Бялай был правой рукой Юрия Крысина, избившего журналиста. Его обвиняют в том, что он стрелял в автомобиль службы такси, в котором Веремий ехал в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Как считает следствие, группа мужчин остановила такси, вытащила из салона журналистов Веремия и Алексея Лимаренко и жестоко их избила. После этого в Веремия выстрелили. Следователи установили, что стрелял в работника СМИ Джалал Алиев, который сейчас скрывается (ранее появились данные, что он убит на Донбассе, но эти данные не получили официального подтверждения).