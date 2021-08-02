Еще несколько месяцев в коме проведет избитый танцор Дорофеевой

Состояние танцора из шоу-балета известной украинской певицы Нади Дорофеевой, которого избил сотрудник УГО при выходе из столичного гей-клуба, оценивается врачами как стабильно тяжелое.

Об этом со ссылкой на отчима пострадавшего сообщает "Обозреватель".

В частности, Евгения Гончаренко, так зовут танцора, врачи пока не планируют выводить из состояния медикаментозной комы.

По словам сотрудников больницы, в которой находится танцор, Евгений Гончаренко может провести в коме месяц или даже несколько. В то же время, врачи знакомы с подобными случаями и вполне вероятно возвращение парня в нормальное для него состояние.

Отчим пострадавшего, Вячеслав Гончаренко, рассказал СМИ, что у парня полностью без движения находится левая часть его тела. Он также рассказал, что в данный момент на медикаменты уходит от 3000 до 5000 гривен ежедневно.

Также отчим добавил, что имеется информация о "регулярных" избиениях, которые устраивал сотрудник УГО, напавший на Евгения.