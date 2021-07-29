Снять гриф секретности с документов о трагедии 11 сентября хотят США

Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена об инициативе Министерства юстиции страны, которое намерено рассекретить часть документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года.

Заявление появилось на сайте Белого дома 9 августа.

В начале Байден призвал никогда не забывать "о непреходящей боли семей и близких 2977 невинных людей, которые были убиты". По словам президента, для них 11 сентября стало не только шокирующей национальной и международной трагедией - оно принесло личное опустошение.

"За 20 лет дети выросли без родителей. Мужьям и женам пришлось искать путь вперед без своих спутников жизни. Братья и сестры, матери и отцы отметили 20-летие дней рождения и других важных событий с пустотой в сердцах", - отметил Байден.

Затем он напомнил о своем предвыборном обещании обеспечить максимальную прозрачность расследования трагедии и в отношении использования государственной тайны в соответствии с законом, изданным во время администрации Обамы-Байдена.

"Поэтому я приветствую сегодняшнюю заявку Министерства юстиции, которое обязуется провести новую проверку документов, в отношении которых правительство ранее заявляло о своих привилегиях (сохранения секретности - Ред.), и сделать это как можно быстрее", - заявил глава Белого дома.

В конце он также пообещал. что его администрация будет продолжать уважительно взаимодействовать с семьями погибших при атаках.