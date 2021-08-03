С пятого этажа в Одессе рухнул лифт с пассажирами

Вчера вечером, 9 августа в Одессе снова произошло коммунальное ЧП.

В городскую полицию поступило сообщение об аварии в многоэтажном жилом доме по улице Владимира Высоцкого. Здесь оборвался и рухнул вниз лифт с пассажирами.

Об этом передает пресс-служба местной полиции.

После сигнала от жильцов на место чрезвычайного происшествия немедленно прибыли сотрудники отдела полиции райотдела №3 Одесской области, спасатели и врачи. Внутри кабинки лифта находились мужчина и женщина. Их доставили в больницу. Они серьезно не пострадали. В настоящее время полицейские расследуют ЧП по факту нарушения правил безопасного пользования промышленной продукции или эксплуатации зданий и сооружений

Следователи предварительно предполагают, что при резком спуске с пятого на первый этаж в лифтовой шахте все-таки внезапно сработало экстренное торможение и кабинка лифта застряла между четвертым и третьим этажом.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного пользования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).