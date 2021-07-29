Трамп занялся модными делами и придумал новый дизайн для фирменной бейсболки

Сорок пятый президент США Дональд Трамп не теряет времени даром, пока находится в стороне от большой политики.

Он занялся креативным дизайном и переделал внешний вид своей фирменной бейсболки, на которой красовался его слоган на победных для него президентских выборах-2016 Make America Great Again (в переводе на русский язык эта фраза звучит так - Сделаем Америку снова великой - Ред.).

Дональд Трамп рассказал, что задумал несколько изменить дизайн для новой партии бейсболок, и теперь вместо полной фразы насчет величия США, на футболке будет красоваться мощная и крупная аббревиатура MAGA.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости" и приводит соответствующее фото.