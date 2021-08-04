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События Сегодня, 11:51399
Тимановская продала медаль и призвала земляков уезжать из страны

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, история которой вызвала общественный резонанс, продала свою серебряную медаль и призвала соотечественников покинуть страну из-за действий президента Лукашенко.

На аукцион спортсменка выставила медаль в понедельник, 9 августа. Ставка составляла 20 100 долларов (около 538 тысяч гривен). На данный момент медаль (ее Тимановская взяла в 2019 году на Европейских играх в Минске - Ред.) продана, по данным сайта Ebay, где и проходили торги. Всю полученную сумму Тимановская направит в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности.

В интервью AFP, как передает Deutsche Welle, спортсменка заявила, что Беларусь больше не является "самой безопасной страной для своих граждан". При этом она считает, что люди не выходят на акции протеста, потому что боятся. 

Тимановская заявила, что хочет вернуться только в "свободную" республику, которая может стать такой только без президента Александра Лукашенко.

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Теги: news, новости, Украина, Тимановская, 7dniv, 7dnivinfo  
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