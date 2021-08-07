Фарион обозвала украинскую олимпийскую призерку Магучих "биомусором"

Экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион назвала "биологическим мусором" украинскую олимпийскую бронзовую призерку Ярославу Магучих.

Причиной стало фото спортсменки с российской чемпионкой Марией Ласицкене, которая завоевала "золото" Олимпиады в соревнованиях по прыжкам в высотку.

Об этом Фарион заявила на канале "НТА".

Как утверждает экс-нардеп, Магучих, делая такое фото, продемонстрировала всему миру подтверждение тезиса президента РФ Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются одним народом. Фарион не только обозвала спортсменку биомусором, но и сказала, что ее награду стоит вернуть.

Также она назвала поступок легкоатлетки аморальным и сказала, что это была "демонстрация коллаборационизма".