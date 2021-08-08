Под Харьковом копы приехали на вызов о хулиганстве и вступили в схватку с голым мужчиной

В Волчанском районе Харьковской области копы приехали на вызов о хулиганстве и были вынуждены вступить в схватку с неадекватным голым местным жителем.

Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Жители Волчанского района обратились в полицию с жалобой на хулигана, который нарушает общественный порядок. Прибыв на место, полицейские увидели голого мужчину. Они попытались задержать его, однако тот оказал рьяное сопротивление.

Из-за агрессивного поведения хулигана один из копов даже применил газовый баллончик, но это не остановило мужчину. Он бросился на полицейского, тот упал, отбегая, и получил пинок от нарушителя.