Как украинизатор Креминь помогал Януковичу стать президентом

"Мовный омбудсмен" Тарас Кремень - рьяный защитник украинского языка и ненавистник русского - в обозримом прошлом придерживался иных взглядов.

Как выяснилось, уполномоченный по защите "мовы" помогал стать президентом Виктору Януковичу. Дело было в Николаеве, где тогда жил и работал нынешний языковой омбудсмен.

"Страна" рассказывает об этой малоизвестной части биографии украинизатора и публикует реакцию на это в соцсетях.

Как Тарас Креминь работал в команде Януковича

Сейчас Тарас Креминь - уполномоченный по защите государственного языка. Из-за радикальных высказываний получил в Сети прозвище "шпрехенфюрер".

Биография Креминя начинается примерно с 2010 года. С тех пор он входил в партию "Фронт перемен" Яценюка, был депутатом облсовета в родном городе Николаеве. После Евромайдана недолго, с февраля по ноябрь 2014 года, занимал пост губернатором региона.

В годы президентства Порошенко у Тараса Креминя проснулось стремление защищать "мову". Он был в группе соавторов законопроекта о языковой политике, который еще называют законом о тотальной украинизации. Документ предусматривает переход на государственный язык всей публичной сферы - от обслуживания до фильмов на ТВ.

Также на счету у Креминя соавторство скандального закона об образовании. Он строится на том, что вытесняет языки национальных меньшинств - в особенно русский - из школ Украины.

Такая бурная деятельность Тарас Креминя, видимо, была отмечена на высшем уровне. В результате при президенте Владимире Зеленском он был назначен главным защитником украинского языка в стране. Эту работу мовный омбудсмен выполняет без учета интересов нацменьшинств - на днях всех, кто недоволен украинизацией, он призывал покинуть страну, фильмы на русском называл угрозой национальной безопасности.

Стоит сказать, что за такую деятельность Креминь получает очень большие деньги по меркам большинства жителей Украины - около 90 тысяч гривен в месяц.

Впрочем, подобные взгляды у Тараса Креминя были не всегда. До работы на Яценюка он был заместителем декана факультета филологии и журналистики Николаевского национального университета. А на выборах президента 2010 года нынешний украинизатор - доверенным лицом Виктора Януковича. Входил в состав территориальной избирательной комиссии №129 в Николаеве. Эта ТИК включает Центральный и Заводской районы города.

На сайте ЦИК сохранилась таблица, в которой указана должность Креминя (член комиссии) и кандидат в президенты, которого представляет он - Янукович Виктор Федорович. Последний, напомним, пришел к власти под лозунгом "Одна страна - два языка".

"По всем признакам пёс, кроме верности"

Факт, что Тарас Креминь 11 лет назад работал на Виктора Януковича и помог привести его к власти, вызвал реакцию социальных сетей - лидеров мнений и комментаторов.

Телеграм-канал "Бородатая Бабушка" отреагировал на скрытые до недавнего времени моменты из биографии Креминя так:

"По всем признакам пёс, кроме верности".

Спецкорреспондент "Страны" Олеся Медведева назвала Креминя "принципиальным парнем до жути":

"Какие все-таки кадры выковала Партия Регионов. "Лучшие геноциды страны" (с), - написал блогер Егор Трубников.