Когда в Украину придет долгожданное похолодание рассказали синоптики

В Украину после жарких и обусловленных полем повышенного давления дней придет некоторое похолодание.

Синоптики ждут его в конце нынешней недели. Температура воздуха сбавит градус на всей территории Украины. Особенно это будет ощущаться в западных регионах, а кратковременными дождями и грозами будет накрыт только восток Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Небольшое похолодание начнется в Украине в пятницу, 13 августа. Температура воздуха на западе в дневные часы опустится до +24-26 градусов, а ночью до +11-14. Восточные регионы остынут до +25-28, а ночью до +15-19. В центральных и северных областях в пятницу днем прогнозируют +25-27, а ночью +15-17. Немного жарче будет на юге, где днем ожидается +26-30, а ночью +15-20.