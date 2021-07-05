 

Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня

События Сегодня, 15:2678
Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня

Министерство иностранных дел Китай потребовало от Литвы отозвать посла из своей столицы - Пекина. Также в ведомстве заявили о намерении отозвать своего поста в Вильнюсе из-за открытия в литовской столице официального представительства Тайваня.

Об этом сообщает пресс-служба китайского дипломатического ведомства во вторник, 10 августа, подчеркнув, что "в мире существует только один Китай".

20 июля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в своем Twitter-аккаунте заявил, что в стране откроют  представительство Тайваня.

В Китае возмутились этим, так как ранее неоднократно заявляли о последствиях, если представительство все-таки откроют.

"Китайское правительство решительно возражало против этого и решило отозвать посла Китая в Литве и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать посла в Китае", - сообщили в МИД Китая.

Также в ведомстве призывали Литву "немедленно исправить неправильное решение и не идти все дальше и дальше по ложному пути".

В свою очередь, в МИД Литвы, как сообщает "Интерфакс", в связи с сообщением МИД Китая выразили сожаление и заявили, что, уважая принцип единого Китая, настроен на расширение взаимовыгодных связей с Тайванем.

Справка. Тайваньский вопрос возник 72 года назад - в конце гражданской войны в 1949 году, когда провозгласили коммунистическую Китайскую Народную Республику (КНР), а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Властная китайская коммунистическая партия в Пекине никогда не управляла Тайванем, но считает остров частью Китая. При этом в самом Тайване отвергают идею, что остров является частью Китая, а напряженность между странами в последнее время растет. 

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Теги: news, новости, Украина, Китай, Тайвань, Литва, 7dniv, 7dnivinfo  
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