 

Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы

События Сегодня, 17:5963
Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы

Который день националистическая часть украинского общества продолжает хейтить призерку Олимпийских игр Ярославу Магучих.

Украинская спортсменка завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту.

После чего легкоатлетка обнялась и сделала совестное фото с обладательницей золота - россиянкой Марией Ласицкене. 

Магучих националисты кошмарили за зраду все выходные в соцсетях, а Минобороны вызвало ее "на ковер" (Ярослава - лейтенант ВСУ). 

Казалось бы, скандал должен начать сходить на "нет". Но оскорбления лишь усиливаются. 

В наиболее грубой форме выступила украинизаторша и экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион. Она назвала Ярославу "биомусором" и предложила НОК Украины отобрать у нее медаль.

"Страна" описывает продолжение истории и публикует реакцию соцсетей на слова Фарион. 

Фарион: "Биомусор и коллаборационизм"

Ярослава Магучих считается одной из наиболее перспективных украинских спортсменок, которая в свои 19 лет уже достигла мирового уровня. Победительнице соревнований в прыжках в высоту - россиянки Ласицкене - она уступила лишь 4 сантиметра, показав результат в 2,00 метра. 

После объявления итогов было награждение. Ярослава вышла с украинским флагом и сделала фото с Ласицкене, а также серебрянкой призеркой, австралийкой Николой Макдермотт.

Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы

Спортивные журналисты объяснили, что подобные снимки обычные на соревнованиях. Соперники всегда их делают - начиная с уровня первенства района и заканчивая Олимпиадой. 

Вступился за Ярославу и единственный золотой призер на этой Олимпиаде от Украины Жан Беленюк. Коллегу он назвал "героем", призвал прекратить травлю. И попросил спортсменов сдерживать эмоции в моменты эйфории от побед. 

Несмотря на однозначную позицию спортивного сообщества, "чемпионы по поиску зраду" слова решили не подбирать. 

Бывший нардеп от "Свободы" Ирина Фарион высказала мнение, что спорт - это политическая категория. По ее мнению, Ярослава Магучих совершила поступок коллаборационизма. Нашу спортсменку она назвала "биомусором", "телом без личности". 

Также Фарион назвала Магучих "бабой" и заочно спросила у нее, обнималась бы она с убийцей своего ребенка. 

Фото с россиянкой Ласицкене Ирина Фарион трактовала как поддержку Ярославой Магучих тезиса Путина о единстве украинского и русского народов. 

Интересно, что Ярославу камеры запечатлели в тот же день вместе и с австралийской легкоатлеткой. Что с точки зрения Фарион тогда означает этот снимок, Впрочем, искать здравый смысл в словах экс-нардепа от "Свободы" уже традиционно бесполезно. 

"На следующую Олимпиаду поедут Ницой, Фарион и Стрененко"

Заявление Фарион вызвало реакцию лидеров мнений и пользователей соцсетей. 

"Если так дальше пойдёт, то на следующие Олимпийские игры, а также чемпионаты по футболу выпустят Ницой, Фарион, мовного омбудсмена Креминя, а также замминистра обороны Анну Маляр. Ну и Стерненко до кучи", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Спецкорреспондент "Страны" и ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева назвала заявления Фарион "очередной порцией бредятины".

И добавила: "Вот что бывает, когда вместо мозгов маргарин". 

Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы

Украинский политолог Дмитрий Раимов называет таких, как Фарион, "конченными".

"Долго подбрил слова, но понял какое – это вот слово конч*нные.

Молодая красивая девчонка победила, дала нам олимпийскую награду.

Так это ж поднялась толпа, которые и от брусьев не может отжаться. Что мол не того обняла она.

Фарион назвала ее "биомусором". Ну как ещё назвать таких как она и ее? Конч*нной.

Молодая девчонка.

Принесла победу.

Гордость и чемпионка страны.

Спасибо ей.

Стыдно за всех этих укурков, которые стране кроме лозунгов ничего не дали.

А она – победила", - написал Дмитрий Раимов.

Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы

Журналист Юрий Ткачев написал, что "на Фарион жалко смотреть" из-за того, что она оказалась не у дел с приходом языкового омбудсмена Тараса Креминя.

"Лет 10 назад она была фронтменом украинизации и унижения русских в Украине, вещая при этом из ультраправой оппозиционной ниши. А теперь ей уже приходится попыжиться для того, чтобы как-то выделиться на фоне мейнстримных обласканных властью украинизаторов и русофобов при портфелях.

На смену отличнице КПСС Фарион пришёл ударник Партии Регионов Креминь. И Фарион оказалась больше не нужна.

Когда единственное, чем ты можешь доставить, это упоротой неадекватностью, тебя легко заменить", - написал у себя в Telegram Ткачев.

Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы

Ведущая "112 Украина" Евгения Скорина недоумевает, "в каком ещё государстве, называющим себя демократическим, критикуют своих спортсменов и обзывают их биомусором? Возможно, ярые возмущения этих глубокоуважаемых граждан поспособствовали развитию и укреплению государства? Когда? Где?"

По словам Скориной, "тот хайп, который пытается развести Фарион, и подхватывают в эти дни остальные особо идейные представители общества - просто немыслимый бред и именно вот это выставляет Украину в дичайшем свете". 

Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы

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Теги: news, новости, Украина, Фарион, Магучих, 7dniv, 7dnivinfo  
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