Рэперша Alyona Alyona прокомментировала дрифт возле памятника Хмельницкому

Исполнительница рэпа Alyona Alyona прокомментировала участие в скандальном дрифте вокруг памятника Богдану Хмельницкому в историческом центре Киева, в охраняемой ЮНЕСКО зоне.

По словам певицы, она была уверена, что организаторы скоростной езды получили все разрешения и не знала, что она чревата уголовной ответственностью.

Объяснение 30-летняя музыкант опубликовала в сториз своего Инстаграма, ролик появился и на Телеграм-канале "Политика Страны".

Alyona Alyona заверила, что гонки не проводились в рамках съемок рекламы или ее клипа.

"В Украину приехал гонщик Коннор Шаннаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира. RedBull хотел снять видео, как нам сказали, в честь Дня независимости. И решили привлечь лидеров мнений. Одним из лидеров мнений была я, и моя роль заключалась в том, чтобы покататься на дрифт-машине. Меня заверили, что все разрешения у них есть, и что по окончанию всего этого приедут клининговые машины, которые все очистят", - пояснила рэперша.

Она добавила, что не сможет ответить на все вопросы подписчиков по поводу инцидента, потому что ни она, ни ее команда это мероприятие не организовывали.

"Все ваши вопросы, пожалуйста, задавайте организаторам этого действа - Red Bull", - призвала популярная певица.