В Украине от коронавируса умерла женщина после прививки вакциной "Модерна"

В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna.

Женщина скончалась в реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы №4. Недавно она вернулась из Турции. При этом женщина была вакцинирована одной дозой вакцины Moderna. А заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса.

Об этом "Стране" сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

"Женщина вернулась из Турции 1 августа, 5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла", - рассказал Кравченко "Стране".

Женщина заболела COVID-19 в острой форме сразу после прививки.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на лихорадку, слабость, а после госпитализации сатурация у нее (уровень насыщения крови кислородом) была критической - 40%. С кислородом - 68-70%, что также ниже нормы (около 95%).

Это первый случай в Украине, когда заболевание COVID-19 с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.

Сергей Кравченко передал эту информацию министру здравоохранения Виктору Ляшко, и они договорились о встрече.