 

Сколько украинцев пострадали от укусов змей жарким летом сообщили медики

События Вчера, 23:3465
Сколько украинцев пострадали от укусов змей жарким летом сообщили медики

В течение июля в Украине зафиксировали 31 укус змеи, а всего с начала года - 61. Среди пострадавших был 21 ребенок, но к летальному исходу ни один укус не привел.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"Больше случаев укусов змей произошло в Запорожской области - 22 случая, во Львовской - 13, в Житомирской - 10. Летальных исходов не зарегистрировано", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ рассказали несколько простых правил, соблюдение которых поможет избежать укусов пресмыкающихся:

  • надевать соответствующую одежду, которая защитит от укусов змей: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые необходимо заправить в ботинки;
  • прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошуршите или постучите палкой и т.д., чтобы напугать змею.
  • не прикасайтесь руками непроверенным объектам, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, стога сена, трухлявыми пнями.
  • если увидели змею, не делайте резких движений. Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект и змея не нападает первой.

Однако если предосторожности не помогли, и змея все-таки укусила человека, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью. Как можно оказать укушенному помощь до приезда медиков ЦОЗ рассказал в своем буклете.

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Теги: news, новости, Украина, Змеи, 7dniv, 7dnivinfo  
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