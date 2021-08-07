Не забывать прививаться от столбняка каждые десять лет призвали украинцев

Во время сезона летнего отдыха на природе, повышается опасность получить бытовую травму в которую попадет грязь из почвы.

Следовательно повышается и опасность столбняка, предотвратить который может своевременная ревакцинация. Прививки от этого опасного заболевания должны делать не только дети, но и взрослые - в 26 лет и потом каждые следующие десять лет.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

Столбняк - это инфекционное заболевание, которое передается при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.

Получить инфекцию можно в результате попадания почвы в рану или укуса животного, или из-за травмы острым предметом или деревом. Люди друг друга столбняком заразить не могут.

"Самым опасным является сельскохозяйственный и бытовой травматизм, связанные с загрязнением раны почвой. Своевременная ревакцинация для профилактики столбняка является крайне важной в сезон полевых работ, рыболовства, охоты и туризма. Самая высокая заболеваемость и смертность от этой инфекции - именно у людей старшего возраста, которые работают в сельском хозяйстве, на приусадебных участках и тому подобное.", - предупредили в ЦОЗ.

Но есть способ получить защиту от столбняка, для этого нужно сделать прививку. Иммунитет после нее сохраняется десять лет, то есть каждые десять лет нужно ревакцинироваться.

"Первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, осуществляют вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией АДС-М с минимальным интервалом десять лет от предыдущей прививки АДС-М.

Если в детстве вы не вакцинировались или точно об этом неизвестно, необходимо получить минимум три дозы вакцины АДС-М - сначала первую дозу, через месяц - другой, через шесть месяцев после второй - третью", - говорится в сообщении.