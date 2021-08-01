 

Red Bull извиняется перед киевлянами за скандальный дрифт и обещает отмыть Софийскую площадь от черных следов

События Сегодня, 11:22140
Red Bull извиняется перед киевлянами за скандальный дрифт и обещает отмыть Софийскую площадь от черных следов

Скандальный дрифт на Софийской площади, который вчера, 10 августа, устроила в центре Киеве компания Red Bull (а в одной из машин сидела ничего не подозревающая рэперша Alyona Alyona - Ред.) вызвал бурю возмущения в сети.

Практически все пользователи выступили с резкой критикой видеосъемок, которые привели к тому, что Софийская площадь оказалась изуродована, уникальная кирпичная плитка сейчас покрыта черными следами от колес автомобилей.

В компании Red Bull Украины поняли, что перегнули палку с креативом, и официально попросили извинений в своем Instagram у киевлян, пообещав отмыть Софийскую площадь от своих художеств.

В тоже время гендиректор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская рассказала, сколько сил и времени придется потратить на отмывку исторической реликвии. Об этом передает "Громадське радио".

По ее словам, на отмывку от следов жженой резины уйдет по меньшей мере три дня. Также она обвинила организаторов съемок в том, что они наплевательски отнеслись к "святому месту, где зародилась Украина". Ведь эта площадь видела многих киевских князей включая Владимира Крестителя и Ярослава Мудрого.

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