В НОК Украины ответили националистам на травлю Ярославы Магучих

Этой ночью, 11 августа, в Украину с Олимпийских игр в Токио вернулись бронзовые призеры Игр-2020 - национальная команда по синхронному плаванию.

Их встречали официальные лица, спортивные функционеры и болельщики.

Пользуясь случаем, корреспондент "Страны" поинтересовался у Игоря Лысова, вице-президента НОК Украины, как официальные спортивные власти оценивают хейт и травлю легкоатлетки Ярославы Магучих, которые устроили националисты после ее фото с российской спортсменкой на Олимпиаде.

"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", - сообщил Игорь Лысов.

Это мнение разделяет и двукратная призерка токийской Олимпиады Людмила Лузан. Она заступилась за товарища по команде.

"У неё не было никаких плохих намерений. Она была счастлива, что она в тройке призеров и из уважения к своей конкурентке они обнялись и сделали фото. Я не вижу в этом ничего плохого. Я уверена, что она (Ярослава Магучих - Ред.) патриот нашей страны", - сообщила Людмила Лузан.