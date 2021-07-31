Молния оставила без света целый микрорайон под Запорожьем

Вечером во вторник, 10 августа, молния оставила без света жителей целого микрорайона в Энергодаре под Запорожьем.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Энергодарского горсовета.

Инцидент произошел на восьмой линии передачи, на промежутке между ЗТП-18 и электроподстанцией "Луч". Ударила молния, которая и привела к обесточиванию большинства квартир в микрорайоне №1.

Напряжение перенаправили на другую линию, поэтому электричество в дома вернулось уже в 00:40 среды, 11 августа. Впрочем, работы над ликвидацией последствий атаки молний продолжаются с ночи до сих пор.