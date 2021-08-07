Авто с логотипами Red Bull, которые дрифтовали по Софийской площади Киева изъяла прокуратура

Вчера вечером, 10 августа, Киевская городская прокуратура изъяла авто с лого компании Red Bull, которые вчера утром дрифтовали по Софийской площади столицы.

Об этом в Facebook сообщила Надежда Максимец, пресс-секретарь столичной прокуратуры.

По ее словам, оба автомобиля, которые устроили в центре Киева дрифт во время несанкционированных съемок, были изъяты уже по состоянию на 19:30 вторника, 10 августа.

Отметим, что по данным прокуратуры, ущерб, который был нанесен в результате дрифта, предварительно оценивается приблизительно в 50 000 гривен.