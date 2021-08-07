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События Сегодня, 12:1564
Авто с логотипами Red Bull, которые дрифтовали по Софийской площади Киева изъяла прокуратура

Вчера вечером, 10 августа, Киевская городская прокуратура изъяла авто с лого компании Red Bull, которые вчера утром дрифтовали по Софийской площади столицы. 

Об этом в Facebook сообщила Надежда Максимец, пресс-секретарь столичной прокуратуры.

По ее словам, оба автомобиля, которые устроили в центре Киева дрифт во время несанкционированных съемок, были изъяты уже по состоянию на 19:30 вторника, 10 августа. 

Отметим, что по данным прокуратуры, ущерб, который был нанесен в результате дрифта, предварительно оценивается приблизительно в 50 000 гривен. 

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Теги: news, новости, Украина, RedBull, 7dniv, 7dnivinfo  
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