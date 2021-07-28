Российский врач-инфекционист рассказал о новом штамме коронавируса "Йота"

В России рассказали о новом штамме коронавируса "Йота" (B.1526), который после его обнаружения в Соединенных Штатах находится на контроле ВОЗ.

По словам главврача медицинского центра, врача-инфекциониста Евгения Тимакова вирус-мутант является более смертоносным, чем остальные.

Цитирует доктора российское агентство РИА "Новости" в среду, 11 августа.

Специалист считает, что вирус B.1526 в будущем будет мутировать и он станет еще более летальным и более заразным.

Также Тимаков рассказал, вытеснит ли "Йота" опасным штаммом Covid-19 "Дельта", который давно распространен в России и уже активно распространяется в нашей стране. По словам эксперта, необходимо проанализировать эпидемиологию нового штамма и только после этого можно будет делать выводы.

Ранее мы рассказывали, что ВОЗ решила называть новые штаммы коронавируса с помощью греческих букв. По данным организации, Covid-19 и ВОЗ активно следит за его мутациями "йота", "эта", "каппа" и другими. Кроме того, в РФ ранее заявили, что у них тоже зафиксировали отдельный штамм, однако ему пока не присвоили название.

Между тем, в Украине с весны распространен штамм "альфа". Также фиксировали и "бету". В конце июня были зафиксированы первые случаи заражения вирусом-мутантом "дельта", который считается одним из самых заразных. Недавно он добрался и до Черниговской области.