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События Сегодня, 16:1269
С октября в Украине снизят тарифы на электроэнергию, но не для всех

Со второго осеннего месяца в Украине на 24 копейки снизят тарифы на использование электроэнергии для украинцев, которые потребляют менее 250 киловатт в час.

Сейчас действует тариф для населения - 1,68 гривен за киловатт, а уменьшат его до 1,44 грн за кВт.

Об этом рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, добавив, что снижение тарифов произойдет по инициативе президента Владимира Зеленского.

Также премьер-министр добавил, что для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-час за один месяц, тарифы останутся неизменны (то есть 1,68 гривен за киловатт).

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