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Финансирование Чернобыльской АЭС уменьшило правительство

Кабинет министров Украины решил на десять тысяч гривень уменьшить финансирование на поддержание в безопасном состоянии первого, второго и третьего энергетических блоков Чернобыльской атомной электростанции. 

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа.

Ранее сумма для поддержания в безопасном состоянии первого, второго и третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС, существующего хранилища отработанного ядерного топлива и выплат тратили 665 980 тыс. грн. Сейчас эта сумма уменьшена до  655 980 тыс. грн.

 

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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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