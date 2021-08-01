Финансирование Чернобыльской АЭС уменьшило правительство

Кабинет министров Украины решил на десять тысяч гривень уменьшить финансирование на поддержание в безопасном состоянии первого, второго и третьего энергетических блоков Чернобыльской атомной электростанции.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа.

Ранее сумма для поддержания в безопасном состоянии первого, второго и третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС, существующего хранилища отработанного ядерного топлива и выплат тратили 665 980 тыс. грн. Сейчас эта сумма уменьшена до 655 980 тыс. грн.