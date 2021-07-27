Впервые за 73 года НАТО может возглавить женщина

В НАТО ищут женщину, которая впервые в 73-летней истории Альянса станет его генсеком и сменит на этом посту норвежца Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает 30 сентября 2022 года.

Переговоры по поиску замены Столтенбергу начнутся уже нынешней осенью, а официальные выборы состоятся в запланированномна весну 2022 года саммите в испанском Мадриде.

Об этом пишет El Pais.

При этом уже начали витать в воздухе имена возможных претендентов на высокий пост: экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Издание сообщает, что в союзных кругах больше всего звучит имя 63-летней Терезы Мэй. Ее преимущество видят в том, что она была премьер-министром, а недостаток - ее страна не принадлежит к ЕС, что может вызвать трения в то время, когда 27 стран хотят создать общую безопасность и оборонную политику.

Обсуждают также кандидатуру 48-летней итальянки Федерики Могерини, Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности с 2014 по 2019 год, и 59-летней немки Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министра обороны с 2019 года и бывшего президента ХДС.

Страны восточной Европы также раскладывают свои карты и имена кандидатов уже упоминаются. Например, 65- летняя Даля Грибаускайте, президент Литвы в период с 2009 по 2019 год и европейский комиссар с 2004 по 2009 год. 51-летняя президент Эстонии Керсти Кальюлай и 53-летняя президент Хорватии в период с 2015 по 2020 год Колинда Грабар-Китарович.