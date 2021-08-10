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События Вчера, 22:45372
Синоптик сообщила, когда в Украину придет жара до +37 градусов

На большой территории Украины антициклон, у которого очень романтическое название Elfi, определит наличие сухой солнечной погоды.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, остатки ранее преобладающего на территории страны атмосферного фронта могут локально проявить себя дождями и громом в восточной части Украины, а также в Крыму и Запорожье.

Однако в Украине завтра, 12 августа, ожидается сильный порывистый ветер, который будет иметь северо-западное направление.

Синоптик посоветовала насладиться "замечательными" градусами, который способствуют теплой погоде и умеренной жаре. 

Завтра на территории Украины будет +25...+29 градусов, а на Востоке может быть около +30. В то же время, начало следующей неделе принесет в страну жару до +35...+37 градусов.

"Поэтому пока дышим, наслаждаемся настоящим августовским рахат-лукумом", - добавила синоптик в социальной сети.

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Теги: news, новости, Украина, Погода, синоптик, 7dniv, 7dnivinfo  
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