В Одессе в течении одного дня мужчину ограбили дважды

Сначала девушка украла у него золото, деньги и телефон. После чего незнакомый мужчина предложил помочь ему добраться домой и ограбил еще раз.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

Изначально его обокрала девушка, с которой он познакомился на Аркадии. Они выпили по бокалу вина и новая знакомая, дождавшись пока мужчина уснет, стащила у него его вещи и деньги.

Однако этим не закончилось и через несколько часов 22-летний парень, родом из Закавказья, предложил пострадавшему свою помощь и отвез его домой, поднявшись с ним в квартиру, якобы для получения оплаты за проезд. Оказавшись в квартире, он ударил мужчину по голове и украл у него золото и несколько тысяч долларов.

По данным правоохранителей, для установки личности преступников им понадобилось всего несколько часов. Девушку удалось разыскать в центре города, а мужчину нашли через несколько дней под Черниговом. Он пытался пересечь границу и уехать в другое государство с награбленным.

Иностранцу грозит от трех до восьми лет лишения свободы, а девушку могут либо наказать штрафом, лбо привлечь к исправительными работами или же арестовать.