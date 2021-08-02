Об опасности употребления домашней консервации украинцам сообщили в МОЗ

Врачи рассказали украинцам, как избежать летального исхода при употреблении домашних заготовок и какие правила стоит соблюдать при изготовлении консервации.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

По данным МОЗ, в Украине зарегистрировали 50 случаев ботулизма за последние полгода. Болезнь возникала не только из-за употребления рыбы, но и консерв.

Для безопасности себя и родных, можно употреблять пищу только из безопасных емкостей. Опасность могут нести:

раздутые банки;

банки со вздутыми крышками;

банки, из которых что-то вытекает;

не плотно закрытые банки;

банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах.

Помимо этого, каждому украинцу нужно:

не употреблять консервированные в домашних условиях продукты, которые хранились более года;

не покупать консервы и другие продукты домашнего изготовления с рук на улицах и стихийных рынках.

Представители МОЗ создали несколько правил, о которых стоит помнить, если вы решили консервировать продукты: