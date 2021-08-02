Об опасности употребления домашней консервации украинцам сообщили в МОЗ

Врачи рассказали украинцам, как избежать летального исхода при употреблении домашних заготовок и какие правила стоит соблюдать при изготовлении консервации.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.
По данным МОЗ, в Украине зарегистрировали 50 случаев ботулизма за последние полгода. Болезнь возникала не только из-за употребления рыбы, но и консерв.
Для безопасности себя и родных, можно употреблять пищу только из безопасных емкостей. Опасность могут нести:
- раздутые банки;
- банки со вздутыми крышками;
- банки, из которых что-то вытекает;
- не плотно закрытые банки;
- банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах.
Помимо этого, каждому украинцу нужно:
- не употреблять консервированные в домашних условиях продукты, которые хранились более года;
- не покупать консервы и другие продукты домашнего изготовления с рук на улицах и стихийных рынках.
Представители МОЗ создали несколько правил, о которых стоит помнить, если вы решили консервировать продукты:
- тщательно мойте руки перед и во время процедуры консервирования;
- используйте чистые и стерилизованные банки без повреждений;
- каждый раз перед использованием, мойте банки в горячей воде с моющим средством, тщательно протирайте их;
- используйте чистые и стерилизованные крышки без повреждений;
- выбирайте свежие, неповрежденные продукты без признаков гниения, тщательно промойте их в безопасной воде;
- помните - единственный безопасный способ обработки малокислотных пищевых продуктов - это консервирование в автоклаве.