В посольстве Италии рассказали где в Киеве 24 августа споет знаменитый тенор Бочелли

Украина активно форсирует подготовку к главному национальному празднику - Дню Независимости.

В частности, в Киеве пройдет концерт знаменитого итальянского оперного певца Андреа Бочелли (Andrea Bocelli).

Он представит свою программу "Голос моей души". Это будет акция, направленная на поддержку создания в Киеве Центра современного искусства - музея Ивана Марчука.

Как сообщает пресс-служба посольства Италии в социальной сети Facebook, во время концерта Бочелли на экранах будут показаны картины знаменитого украинского художника.

Концерт пройдет на открытом воздухе вечером 24 августа. Начало артистического шоу в 17:00 на Площади Конституции (возле Мариинского дворца - Ред.).