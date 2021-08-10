В Украину идет прохлада с дождями

В четверг, 12 августа, циклон Elfi усилит свои позиции над некоторыми областями Украины, обеспечивая им сухую и солнечную погоду, разбавленную свежим ветерком с северо-запада.
Но над юго-восточной частью страны все еще задержится поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой. В этих регионах ждут грозы и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в юго-восточных регионах Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +12-17 градусов. В дневные часы прогнозируют +23-28. В южных и восточных областях ночью +16-21, а днем +26-31 градус.
В Киеве и области 12 августа осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +15-17, днем +24-26 градусов.