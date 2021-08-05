Сотрудники Нацполиции подрались в Белой Церкви

В Белой Церкви, что в Киевской области подрались правоохранители.

Соответствующее видео публикует паблик "Police Control Ukraine" на своей странице в Facebook днем ранее, 11 августа.

На кадрах запечатлено, что мужчины в форме Национальной полиции Украины дерутся возле патрульной машины. Некоторое время, наблюдая за происходящим, еще пять правоохранителей никак не реагируют и только позже пытаются разнять своих коллег.

Что стало причиной драки и поссорило сотрудников Нацполиции, на данный момент неизвестно.