Сотрудники Нацполиции подрались в Белой Церкви

В Белой Церкви, что в Киевской области подрались правоохранители.
Соответствующее видео публикует паблик "Police Control Ukraine" на своей странице в Facebook днем ранее, 11 августа.
На кадрах запечатлено, что мужчины в форме Национальной полиции Украины дерутся возле патрульной машины. Некоторое время, наблюдая за происходящим, еще пять правоохранителей никак не реагируют и только позже пытаются разнять своих коллег.
Что стало причиной драки и поссорило сотрудников Нацполиции, на данный момент неизвестно.