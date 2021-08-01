Еще три столицы провинций захватили Талибы в Афганистане

В Афганистане исламисты из "Талибана" в четверг, 11 августа, получили контроль над еще тремя крупными городами на северо-востоке - столицами провинций.

Кроме того, талибы захватили штаб афганской армии, расположенный там же. Всего движение контролирует уже две трети Афганистана.

Об этом сообщает АР.

Так, талибы получили контроль над столицами провинций Бадахшан, Баглан и Фарах. Ранее они уже подчинили себе столицу провинции Файзабад. Войска, контролируемые правительством Афганистана, перестали наступать.

Из-за стремительного продвижения талибов правительственные войска зачастую оставляют поле боле, а мирные жители вынужденны покидать свои жилища и ехать в Кабул - столицу страны, которая пока находится в безопасности. Впрочем, международные эксперты полагают, что это вскоре может измениться.