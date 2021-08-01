В Бундестаге рассказали о ключевой роли российского газа для Европы

Председатель комитета экономики и энергетики Бундестага Клаус Эрнст рассказал о роли российского газа в "переходной период" для Европы, об укреплении экономических связей с Россией, перспективах "Северного потока - 2" и сотрудничестве между Германией и РФ в сфере "зеленого" водорода.

Интервью с Клаусом Эрнстом опубликовал российский КоммерсантЪ.

На вопрос о том, нужен ли Германии газопровод СП-2, Клаус Эрнст ответил утвердительно.

Он считает, что в Европе, в частности - Норвегии и Нилерландах, будет снижаться добыча газа, а спрос наоборот - будет расти.

Эрнст объяснил это тем, что газ будет использоваться на переходном этапе на пути отказа от атомной и угольной энергии.

Возобновляемые же источники энергии, по мнению главы комитета экономики и энергетики Бундестага, не смогут удовлетворить существующие нужды.

"Поэтому я думаю, что в ближайшее время газопровод необходим и будет достроен", - подытожил он.

То, что тема политизируется, по мнению Эрнста, нельзя рассматривать вне связи с желанием американцев продавать свой сжиженный газ в Европе и ограничить сотрудничество ЕС и РФ.

"Тем не менее это не привело к тому, что кооперация с Россией по энергетическим вопросам была закончена. Проект "Северный поток-2" ведет сотрудничество в области газа и, возможно, в области водорода в будущее", - сказал глава комитета экономики и энергетики Бундестага

Он также заявил, что "никому бы не советовал" проводить политику разрыва отношений с Россией. В частности, даже в случае возможного прихода к власти "Зеленых", Эрнст предсказывает ухудшение, но не разрыв отношений с РФ.

Комментируя вероятность газового шантажа со стороны России, Эрнст отметил, что в этих отношениях страны "созависимы" друг от друга.

А энергетическое партнерство, по его мнению, позитивно сказывается на отношениях с РФ.

Существующее ныне экономическое сотрудничество с РФ он назвал "развитым", но при этом "недостаточным".

Отметив при этом, что чем больше страны сближены экономически, тем выше у них порог конфликтов.

Он заявил, что Москве стоит задуматься, что в какой-то момент запасы углеводородов сократятся, а Европа будет меньше в них нуждаться.

И это, по мнению Эрнста, может открыть для России сферу "зеленого" водорода (т.е. водорода, который производится методом электролиза с помощью возобновляемых источников энергии, в отличие от "голубого" водорода, при производстве которого используют углеводороды)

"Это та технология, в которой мы могли бы углубить сотрудничество с Россией", - заявил он.