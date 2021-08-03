 

У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе

События Сегодня, 16:5350
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе

За семь лет расследования дела против сына экс-президента Украины Александра Януковича сотрудники Офиса генпрокурора не обращались в правоохранительные органы РФ, чтобы уточнить данные о его местонахождении или вызова его на допрос. 

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

Кирасир напомнил, что недавно Александр Янукович направил генпрокурору Ирине Венедиктовой публичную жалобу о бездействии прокуроров в уголовном деле в отношении него, которое открыто по подозрению в неуплате налогов ЧАО "Артемовск Вайнери". 

В ответ на письмо, сообщил пресс-секретарь Януковича, из Офиса генпрокурора пришла формальная "отписка". В документе говорится о том, что прокуратура обратилась к Нацполиции с просьбой направить в РФ запрос о международной правовой помощи в проверке информации о местонахождении сына экс-президента Украины и принять меры по его розыску. 

По словам Кирасира, из ответа Офиса генпрокурора следует, что на протяжении всех семи лет, пока расследуется дело, правоохранителям ранее не поручали проверять информацию о местонахождении Януковича и просить правовой помощи у РФ. То есть до сих пор в компетентные органы России не поступали запросы ни о вручении подозрения Александру Януковичу, ни какие-либо другие.

При этом у Александра Януковича говорят, что о местонахождении сына экс-президента украинские правоохранители знали уже в сентябре 2014 года, об этом свидетельствует решение Печерского райсуда об отсутствии оснований для объявления его в розыск.

Кирасир заявляет, что все изложенное свидетельствует о намеренном затягивании расследования этого дела.

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Теги: news, новости, Украина, Янукович, Александр, 7dniv, 7dnivinfo  
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