Из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в период с 30 августа по 10 сентября снова проверит "Интер". Регулятор заявил, что на украинском телеканале транслируют фильмы с участием артистов из РФ, которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
Об этом говорится на сайте Нацсовета в четверг, 12 августа.
В частности, нарушения вывили в эфирах в конце июля и начале августа, когда в эфире телеканала показывали следующие фильмы:
- "Место встречи изменить нельзя" при участии покойного известного российского режиссера Станислава Говорухина.
- "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского, которого внесли в список лиц, угрожающих украинской нацбезопасности;
- "Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева, которые также внесены в этот список;
- "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова (аналогичная ситуация со списком);
- "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной, которая также находится в "черном списке".
Регулятор заявил, что "Интер" должен направить до 2 сентября документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения.
В Нацсовете также напомнили, что согласно Закону Украины "О телевидении и радиовещании", не допускается трансляция фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, участников которых является лицо, внесенных в перечень создают угрозу национальной безопасности лиц.