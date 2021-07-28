Из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в период с 30 августа по 10 сентября снова проверит "Интер". Регулятор заявил, что на украинском телеканале транслируют фильмы с участием артистов из РФ, которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Об этом говорится на сайте Нацсовета в четверг, 12 августа.

В частности, нарушения вывили в эфирах в конце июля и начале августа, когда в эфире телеканала показывали следующие фильмы:

"Место встречи изменить нельзя" при участии покойного известного российского режиссера Станислава Говорухина.

"Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского, которого внесли в список лиц, угрожающих украинской нацбезопасности;

"Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева, которые также внесены в этот список;

"По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова (аналогичная ситуация со списком);

"Большая перемена" с участием Валентины Талызиной, которая также находится в "черном списке".

Регулятор заявил, что "Интер" должен направить до 2 сентября документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения.

В Нацсовете также напомнили, что согласно Закону Украины "О телевидении и радиовещании", не допускается трансляция фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, участников которых является лицо, внесенных в перечень создают угрозу национальной безопасности лиц.