О подозрении в выводе 20 миллионов через кредиты объявили экс-главе правления "Диамантбанка"

Дарницкая окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему главе правления "Диамантбанка" из-за растраты в особо крупных размерах в интересах третьих лиц чужого имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщается, подозреваемый помогал с оформлением кредитов под залог имущественных прав. Эти права, как позже оказалось, были фиктивными и не соответствовали размерам кредита.

Когда выплаты по кредитному договору прекратились, банк обратился в суд для взыскания средств, штрафов и других платежей.

Суд вынес решение в пользу банка, но банк при содействии указанного председателя правления, принял решение о безнадежности этого кредита.

Сумма невыплаченных в результате махинации платежей и штрафов составила более 20 миллионов гривен - сообщили в прокуратуре.

Вопрос о мере пресечения еще решается, расследование продолжается.

В прокуратуре сообщают, что в 2017 году начат процесс ликвидации "Диамантбанка" и введена временная администрация.

Одной из причин отнесения банка к неплатежеспособным и начала процедуры банкростства стала неспособность банка выполнять обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.

В прокуратуре считают, что причина сложившейся тогда ситуации в заключении невыгодных сделок на рискованных условиях.