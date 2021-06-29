 

Насколько заразен и смертельно опасен штамм коронавируса Йота

События Сегодня, 17:1054
Насколько заразен и смертельно опасен штамм коронавируса Йота

Американские ученые и сотрудники департамента здравоохранения Нью-Йорка опубликовали статью о штамме Йота.

Этот тип коронавируса получил распространение в США и зафиксирован более чем 40 странах мира. Украина и соседние государства пока не попали в этот список. 

В Сети опубликованы сообщения о том, что штамм более смертоносный, особенно среди пожилых людей. А также, что передается более интенсивно, чем другие. 

"Страна" ознакомилась с публикацией медиков из Штатов, статистикой и рассказывает, насколько Йота опасна для людей. 

Цифры СМИ о штамме коронавируса Йота

Штамм коронавируса Йота - не новый. Впервые он был зафиксирован в США в конце осени 2020. На мутацию ковида обратили внимание во Всемирной организации здравоохранения и внесли в список, "вызывающий интерес". 

На первые полосы СМИ эта мутация вышла на днях из-за громких заголовков. А именно, что в результате заражения наблюдается крайне высокая летальность - выше на 46% для людей 45-64 лет, на 82% - для пациентов в возрасте 65-74 лет. 

Еще два шокирующих тезиса, опубликованных о Йоте со ссылкой на исследование ученых. Первое - его передаваемость на 15-25% выше, чем у ранее циркулировавших вариантов. Второе - ним могут заразиться 10% вакцинированных или ранее переболевших.

В действительности же все эти цифры были трактованы некорректно. На самом деле Йота менее заразна и опасна, чем доминирующий в мире штамм Дельта. 

Насколько опасен и заразен штамм Йота на самом деле

Разъясним по пунктам, почему в Сети поспешили напугать людей штаммом Йота. 

1. Высокая летальность среди пожилых людей. Ученые, изучившие исследование американских коллег, объяснили: летальность выше на 46% и 82% не означает, что после заражения Йотой умрет 5 из 10 или 8 из 10 инфицированных. 

Базовая вероятность летального исхода от коронавируса оценивается учеными в 1%. В случае с Йотой - 1,9%. Это значит, что смертность от мутации родом из США среди возрастных больных составляет 2 человека из 100.

2. Штамм Йота передается интенсивнее других. Этот тезис неверный на сегодняшний день. ВОЗ сообщила о 27 тысяч случаев заражения Йотой в общей сложности.

Цифра "заразности" на 25% выше, чем у предыдущих штаммов, была взята после анализа по Нью-Йорка. Но эти данные по состоянию на середину весны. Тогда на Йоту в городе приходилось 11% всех случаев, а сегодня - 0,1%. 

По словам российского ученого Константина Северинова, представляющего Институт молекулярной генетики РАН, данные цифры говорят о том, что Йота - "тупиковая ветвь эволюции вируса".

Северинов дополнил, что Йота появилась раньше, чем Дельта. Если по прошествии Йота не стала доминирующей и кривая заражений пошла вниз, то Дельта вытеснила Йоту. 

3. Штаммом Йота могут заразиться 10% вакцинированных. Ученые сходятся во мнении, что эта цифра не плохая, а наоборот. 

Она означает 9 или 10 получивших противоковидные инъекции или переболевших Йота не затронет. 

Вывод. По данным ВОЗ, 90% заболеваний корнавируса по всему миру сейчас относится к штамму Дельта. Он "очень сильно" превосходит по Йоту, которая "опасности не представляет".

Ученые, комментирующие исследование американских ученых, объясняют: обнародованные цифры были собраны конкретно Нью-Йорке и за период ноябрь 2020 - апрель 2021. 

Это означает, что такая заболеваемость и динамика была только в отдельном регионе и только в указанные месяцы. Примерять показатели на весь мир нельзя. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Йота, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Российский врач-инфекционист рассказал о новом штамме коронавируса
Российский врач-инфекционист рассказал о новом штамме коронавируса "Йота"
Вчера, 14:53
За неделю в Германии удвоилось число новых случаев штамма коронавируса
За неделю в Германии удвоилось число новых случаев штамма коронавируса "Дельта"
29-июн-2021, 10:31
В США допускают, что
В США допускают, что "Дельта" вызывает более тяжелые последствия, чем "британский" штамм коронавируса
24-июн-2021, 09:24
Уже почти в сто стран пробрался индийский штамм коронавируса
Уже почти в сто стран пробрался индийский штамм коронавируса
22-июн-2021, 09:26
Кто больше подвержен заражению индийским штаммом коронавируса выяснили ученые
Кто больше подвержен заражению индийским штаммом коронавируса выяснили ученые
20-июн-2021, 19:49

Последние новости

17:10
События
Насколько заразен и смертельно опасен штамм коронавируса Йота
17:05
События
О подозрении в выводе 20 миллионов через кредиты объявили экс-главе правления "Диамантбанка"
17:03
Политика
Обнародована официальная причина увольнения замгенпрокурора Мамедова
16:59
События
Из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна"
16:53
События
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе
14:51
События
В Бундестаге рассказали о ключевой роли российского газа для Европы
14:50
Политика
Своего зама Мамедова с формулировкой о ненадлежащем исполнении обязанностей уволила Венедиктова
14:36
Спорт
от российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
12:17
События
Еще три столицы провинций захватили Талибы в Афганистане
11:49
События
Сотрудники Нацполиции подрались в Белой Церкви
11:38
События
В Украину идет прохлада с дождями
11:27
События
В посольстве Италии рассказали где в Киеве 24 августа споет знаменитый тенор Бочелли
11:26
События
Самый зрелищный звездопад года Персеиды можно увидеть сегодня ночью
11:24
События
Мужчину, который пугал прохожих сообщениями о взрывчатке задержали в правительственном квартале Киева
10:35
События
Как живут три процента землян, у которых вообще нет фантазии выясняют ученые
10:33
События
Об опасности употребления домашней консервации украинцам сообщили в МОЗ
10:31
События
В Одессе в течении одного дня мужчину ограбили дважды
09:31
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 августа 2021
Вчера, 2021-08-11
22:45
События
Синоптик сообщила, когда в Украину придет жара до +37 градусов
22:32
События
Причину смерти вакцинированной от коронавируса пациентки в Киеве назовет комиссия

Новости ТОП-7

Синоптик сообщила, когда в Украину придет жара до +37 градусов3921
В НОК Украины ответили националистам на травлю Ярославы Магучих3546
Тимановская продала медаль и призвала земляков уезжать из страны1316
В "Нацкорпусе" заявляют, что их главную базу в Киеве завтра будет штурмовать спецназ СБУ974
Лукашенко заявил, что Минск и Москва за сутки могут поставить Киев на колени856
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 августа 2021828
Когда в Украину придет долгожданное похолодание рассказали синоптики726

Досуг

Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Светодиодные лампы массово вышли на отечественный рынок всего 7-8 лет назад, и почти мгновенно вытеснили предшественников. Быстро канули в Лету и модели накаливания, и галогеновые изделия, и даже так называемые «энергосберегающие» лампочки.
Вчера, 13:27202
Элегантная тенденция элитной флористики
Элегантная тенденция элитной флористики
Букет в коробке считается очень стильным подарком, к тому же такой букет имеет массу особых преимуществ. Цветочная композиция в шляпной коробке сейчас набирает огромную популярность, а сама коробка с флористической губкой различной формы и дизайна стала стильным аксессуаром, которым пользуются
10-авг-2021, 17:24207
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы в Харькове: преимущества прохождения курсов английского языка.
9-авг-2021, 21:54209
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
Еще несколько десятков лет назад заказ товаров через интернет сопровождался различными сложностями. Например, небольшой выбор способов доставки и оплаты заказа.
9-авг-2021, 21:51304
Виды и особенности жидких обоев
Виды и особенности жидких обоев
Жидкие обои (называемые также шелковыми) – популярный вид финишного облицовочного покрытия. Материал используется для косметического ремонта стен и потолков, сочетая в себе преимущества обычных бумажных обоев и декоративной штукатурки.
9-авг-2021, 14:48348
Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры
Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры
Автоматический выключатель - это устройство для защиты проводов от возможных сбоев в виде перегрузок, замыканий и так далее. Если мы говорим о домашнем пространстве, то в этом случае чаще всего используются автоматические выключатели ВА, которые обеспечивают электромагнитную защиту и тепловую.
8-авг-2021, 23:36327

События

Насколько заразен и смертельно опасен штамм коронавируса Йота
Насколько заразен и смертельно опасен штамм коронавируса Йота
Американские ученые и сотрудники департамента здравоохранения Нью-Йорка опубликовали статью о штамме Йота.
Сегодня, 17:1056
О подозрении в выводе 20 миллионов через кредиты объявили экс-главе правления "Диамантбанка"
О подозрении в выводе 20 миллионов через кредиты объявили экс-главе правления "Диамантбанка"
Дарницкая окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему главе правления "Диамантбанка" из-за растраты в особо крупных размерах в интересах третьих лиц чужого имущества.
Сегодня, 17:0546
Из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна"
Из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в период с 30 августа по 10 сентября снова проверит "Интер".
Сегодня, 16:5946
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе
За семь лет расследования дела против сына экс-президента Украины Александра Януковича сотрудники Офиса генпрокурора не обращались в правоохранительные органы РФ, чтобы уточнить данные о его местонахождении или вызова его на допрос. 
Сегодня, 16:5351
В Бундестаге рассказали о ключевой роли российского газа для Европы
В Бундестаге рассказали о ключевой роли российского газа для Европы
Председатель комитета экономики и энергетики Бундестага Клаус Эрнст рассказал о роли российского газа в "переходной период" для Европы, об укреплении экономических связей с Россией, перспективах "Северного потока - 2" и сотрудничестве между Германией и РФ в сфере "зеленого" водорода.
Сегодня, 14:5163
Еще три столицы провинций захватили Талибы в Афганистане
Еще три столицы провинций захватили Талибы в Афганистане
В Афганистане исламисты из "Талибана" в четверг, 11 августа, получили контроль над еще тремя крупными городами на северо-востоке - столицами провинций.
Сегодня, 12:17110
7 Днів