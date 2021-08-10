Умерла миссис Хадсон из телевизионного сериала "Шерлок"

Британском Эдинбурге скончалась 84-летняя актриса и танцовщица Уна Стаббс, известная по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок". Известно, что пожилая женщина болела уже несколько месяцев. Ее смерть наступила дома в кругу близких, сообщил агент актрисы.

Печальную новость подтверждает пост на странице сериале "Шерлок" в соцсети.

"Покойся с миром Чудесная Уна", - говорится в сообщении под фото актрисы.

Под постом поклонники сериала активно высказывают соболезнования.

"Покойся с миром, дорогая Уна, ты была лучшей миссис. Хадсон. Все фандомы скорбят. Мои искренние соболезнования семье", - говорится в одном из комментариев.

"Мы так любили ее, что назвали нашу лодку миссис Хадсон. Пусть земля ей будет пухом", - пишет другой поклонник.

"Так жаль слышать о ее смерти. Мне всегда нравилась ее актерская игра в таком количестве британских сериалов помимо Шерлока", - скорбит еще один поклонник.

Карьера Уны Стаббс началась в конце 50-х годов прошлого века. Она появилась на телевидении как танцовщица в составе группы "Дуги Сквайрс". Ее первая главная роль - в мюзикле с Клиффом Ричардом "Летние каникулы" (1963), где она сыграла Сэнди. После этого последовали съемки в десятках фильмов и телешоу.