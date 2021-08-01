 

Что происходит в Афганистане, где талибы наступают по всем фронтам

События Вчера, 23:1772
Что происходит в Афганистане, где талибы наступают по всем фронтам

В Афганистане Талибан продолжает масштабное наступление, начатое на фоне вывода военных США и союзников. Страну уже покинули более 90% американского военного контингента, а до конца августа США планируют полностью вывести войска.

Талибы обстреливают правительственные войска и перехватывают контроль над столицами афганских провинций.

В том числе буквально сегодня под контроль Талибана перешли второй и третий по величине города страны - Кандагар и Герат.

Эксперты рассуждают сколько времени осталось до падения нынешней афганской власти во главе с Мохаммадом Ашрафом Гани - несколько месяцев или несколько недель.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит в Афганистане.

Что происходит в Афганистане

С 6 августа Талибан захватил столицы десяти провинций и приближаются к Кабулу, попутно захватывая новое оружие и технику.

Что происходит в Афганистане, где талибы наступают по всем фронтам

В некоторых провинциях на сторону талибов переходят солдаты и местные чиновники.

Утром 12 августа стало известно, что талибы взяли под контроль Газни. Это столица провинции Газни с населением 270 тысяч человек, в 150 километрах от Кабула.

Что происходит в Афганистане, где талибы наступают по всем фронтам

Что происходит в Афганистане, где талибы наступают по всем фронтам

Талибы там захватили тюрьму, полицию, штаб-квартиру губернатора. Власти города и полицейские чиновники бежали в Кабул, при этом талибы дали им выехать из города.

Что происходит в Афганистане, где талибы наступают по всем фронтам

Газни находится на важной транспортной развязке, из которой открывается дорога на Кабул и Кандагар.

К вечеру 12 августа бои шли на улицах Кандагара и Герата. Там была захвачена часть административных зданий. Кандагарский аэропорт приостановил работу. 

Сами талибы заявляют, что захватили оба города. По другим данным - пока там продолжаются бои.

Что происходит в Афганистане, где талибы наступают по всем фронтам

Талибы приблизились к столице Афганистана Кабулу на расстояние 80 километров. В афганской столице призвали созвать совещание Совбеза ООН, поскольку ситуация стала критической.

По данным ООН, за последние 30 дней в Афганистане было убито более тысячи мирных жителей. Многие бегут в Кабул, спасаясь от боевых действий. Для вынужденных переселенцев на окраине Кабула разбили лагеря. Те кому не досталось в них местах - спят на улицах.

Что заявляют в мире

Президент США Джо Байден ранее заявил, что не собирается менять планы по выводу военных, несмотря на укрепление позиций талибов.

11 августа на  фоне наступления талибов в Госдепе заявили, что силы правительства Афганистана намного превосходят силы Талибана, а значит волноваться не о чем.

"Многие думают, что это станет неостановимым маршем Талибана. Это не так. Сейчас, как мы видим, афганские силы безопасности численно намного превосходят то, что может собрать Талибан. Они сказали, что у них 300 тысяч военных" - заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

То есть в США дали понять, что ни изменений планов, ни военной помощи не будет. Все, что пообещали в Госдепе - "добиваться международного консенсуса по Афганистану".

А уже в четверг, 12 августа, американское посольство в Кабуле призвало граждан США немедленно покинуть Афганистан. Также эвакуируется и часть персонала посольства. Для этого в Кабул будут переброшены армейские подразделения. Но в Пентагоне отдельно уточнили, что в их задачи будет входить только эвакуация дипломатов. Других задач у них нет.

Глава МИД России Сергей Лавров, ссылаясь на прогноз ЦРУ, говорит, что афганская власть может пасть уже через несколько месяцев.

Хотя с учетом темпов наступления талибов, то ситуация может и ускориться. И, не исключено, что правительство в Кабуле падет под ударами талибов уже к 11 сентября - к 20 годовщине атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке после которой американские войска и вошли в Афганистан.

Большое беспокойство все происходящее вызывает у сопредельных стран Средней Азии 

Россия проводит совместные с Таджикистаном и Узбекистаном учения у афганской границы. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что это делается для того, чтобы "держать порох сухим".  В целом, по словам Шойгу, ситуация в Афганистане сейчас сложнее, чем была после вывода советских войск.

В афганском правительстве предупреждают, что талибы не разорвали связи с международными террористическими организациями и сейчас около 10 тысяч террористов из-за рубежа воюют против официального Кабула. Среди них - уйгуры, узбеки, таджики и представители других среднеазиатских стран.

С одной стороны власти Афганистана заявляют, что политического урегулирования с талибами быть не может, с другой СМИ пишут, что талибам был представлен такой план.

Среди экспертов распространена точка зрения, что за талибами стоит Пакистан. И именно с его поддержкой связывают масштаб и успешность наступления Талибана. Но в усилении Пакистана не заинтересована Индия, да и другие геополитические игроки региона. Но пока непонятно насколько они готовы противодействовать талибам. 

Что пишут в сети

Ситуацию в Афганистане обсуждают украинские пользователи в соцсетях.

"Талибы взяли Кандагар. Белый Дом требует от "Талибана" гарантий, что после взятия Кабула не тронут американское посольство. Не "в случае взятия". После взятия. Т.е. сам факт взятия под сомнение уже не ставится, и правильно.

В общем, американцы своих афганских союзников тупо слили. Тем, кто все эти годы тащил в Афганистане за американцев теперь, наверное, придётся несладко.

Эй, зеленские, кремини, ницой, гордоны и прочие арестовичи! Смотрите, слушайте, мотайте на ус. Учитесь на чужих ошибках - учиться на своих куда больнее" - написал журналист Юрий Ткачев.

"СМИ сообщили о захвате талибами Кандагара и Герата. Античная трагедия прямо – захват варварами городов, покидаемых легионерами разваливающейся Римской империи. Интересно, "в случае чего" выстроенное американцами в других частях света тоже будет рушиться с такой же скоростью?" - написал журналист Вячеслав Чечило.

Экономист Алексей Кущ напомнил, что США, которые вводят контингент после стольких лет,  вложили в Афганистан 800 миллиардов долларов.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Афганистан, Талибы, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Сотрудников из своего посольства в Кабуле эвакуируют США
Сотрудников из своего посольства в Кабуле эвакуируют США
Вчера, 23:26
Еще три столицы провинций захватили Талибы в Афганистане
Еще три столицы провинций захватили Талибы в Афганистане
Вчера, 12:17
За сутки в Афганистане ликвидировали сотни талибов
За сутки в Афганистане ликвидировали сотни талибов
1-авг-2021, 13:41
Всех своих граждан из Афганистана вывозит Франция
Всех своих граждан из Афганистана вывозит Франция
13-июл-2021, 18:25
ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане
ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане
26-июн-2021, 09:28

Последние новости

Вчера, 2021-08-12
23:37
События
Десятки пострадавших: в Воронеже взорвался пассажирский автобус
23:34
События
Празднование Дня независимости в 2021 году: украинцев ждут длинные выходные
23:33
События
О победе над лесными пожарами спустя 15 дней борьбы объявили власти Турции
23:27
События
СНБО готовит заседание, посвященное экологии
23:26
События
Сотрудников из своего посольства в Кабуле эвакуируют США
23:24
События
Маас заявил что если Афганистан станет халифатом, то не получит от Германии ни цента
23:20
События
Подозрение за перфоманс в костюме Бэтмена готовят экс-нардепу Геннадию Балашову
23:17
События
Что происходит в Афганистане, где талибы наступают по всем фронтам
21:17
Экономика
Доллар опустили под налоговые платежи на фоне сокращения валютных покупок
21:16
События
Умерла миссис Хадсон из телевизионного сериала "Шерлок"
21:14
Политика
Второй раз за неделю депутат Киевского горсовета Ковальчук опубликовал в Фейсбуке цитату из "Майн кампф"
21:12
События
К чему приведет нарастающий конфликт Польши с Западом
17:10
События
Насколько заразен и смертельно опасен штамм коронавируса Йота
17:05
События
О подозрении в выводе 20 миллионов через кредиты объявили экс-главе правления "Диамантбанка"
17:03
Политика
Обнародована официальная причина увольнения замгенпрокурора Мамедова
16:59
События
Из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна" Нацсовет проверяет Интер
16:53
События
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе
14:51
События
В Бундестаге рассказали о ключевой роли российского газа для Европы
14:50
Политика
Своего зама Мамедова с формулировкой о ненадлежащем исполнении обязанностей уволила Венедиктова
14:36
Спорт
От российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук

Новости ТОП-7

В НОК Украины ответили националистам на травлю Ярославы Магучих6559
Синоптик сообщила, когда в Украину придет жара до +37 градусов4542
Тимановская продала медаль и призвала земляков уезжать из страны1373
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 августа 20211192
Когда в Украину придет долгожданное похолодание рассказали синоптики864
Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы732
Рэперша Alyona Alyona прокомментировала дрифт возле памятника Хмельницкому550

Досуг

Аренда автовышки, все об автовышках
Аренда автовышки, все об автовышках
Сложно представить выполнение каких бы то ни было высотных работ без привлечения автовышки. Автовышка представляет собой грузоподъемное устройство со следующими основными конструктивными элементами: автомобильное шасси, опорно-поворотная база, стрела и люлька.
Вчера, 18:2879
Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Светодиодные лампы массово вышли на отечественный рынок всего 7-8 лет назад, и почти мгновенно вытеснили предшественников. Быстро канули в Лету и модели накаливания, и галогеновые изделия, и даже так называемые «энергосберегающие» лампочки.
11-авг-2021, 13:27228
Элегантная тенденция элитной флористики
Элегантная тенденция элитной флористики
Букет в коробке считается очень стильным подарком, к тому же такой букет имеет массу особых преимуществ. Цветочная композиция в шляпной коробке сейчас набирает огромную популярность, а сама коробка с флористической губкой различной формы и дизайна стала стильным аксессуаром, которым пользуются
10-авг-2021, 17:24219
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы в Харькове: преимущества прохождения курсов английского языка.
9-авг-2021, 21:54225
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
Еще несколько десятков лет назад заказ товаров через интернет сопровождался различными сложностями. Например, небольшой выбор способов доставки и оплаты заказа.
9-авг-2021, 21:51320
Виды и особенности жидких обоев
Виды и особенности жидких обоев
Жидкие обои (называемые также шелковыми) – популярный вид финишного облицовочного покрытия. Материал используется для косметического ремонта стен и потолков, сочетая в себе преимущества обычных бумажных обоев и декоративной штукатурки.
9-авг-2021, 14:48392

События

Десятки пострадавших: в Воронеже взорвался пассажирский автобус
Десятки пострадавших: в Воронеже взорвался пассажирский автобус
Предварительной причиной инцидента называют баллон с газом, хотя водитель утверждает — транспорт работал на дизтопливе. Позже эту информацию подтвердили чиновники.
Вчера, 23:3774
Празднование Дня независимости в 2021 году: украинцев ждут длинные выходные
Празднование Дня независимости в 2021 году: украинцев ждут длинные выходные
Торжественные мероприятия в честь юбилея независимости страны будут сопровождаться сразу четырьмя днями отдыха подряд.
Вчера, 23:34100
О победе над лесными пожарами спустя 15 дней борьбы объявили власти Турции
О победе над лесными пожарами спустя 15 дней борьбы объявили власти Турции
По информации властей, в результате лесных пожаров погибли 9 человек. А из-за массовой гибели животных охотничьи угодья в Анталии и Мугле будут закрыты в этом и следующем году.
Вчера, 23:3363
СНБО готовит заседание, посвященное экологии
СНБО готовит заседание, посвященное экологии
Заседание готовят по поручению Зеленского, в связи с чем сегодня собралась межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов.
Вчера, 23:2761
Сотрудников из своего посольства в Кабуле эвакуируют США
Сотрудников из своего посольства в Кабуле эвакуируют США
Для безопасности перемещения служащих посольства задействуют американских военных.
Вчера, 23:2659
Маас заявил что если Афганистан станет халифатом, то не получит от Германии ни цента
Маас заявил что если Афганистан станет халифатом, то не получит от Германии ни цента
МИД Германии выдвинуло Талибану ультиматум на случай введения в стране законов шариата.
Вчера, 23:2466
7 Днів