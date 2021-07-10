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События Вчера, 23:2466
Маас заявил что если Афганистан станет халифатом, то не получит от Германии ни цента

МИД Германии выдвинуло Талибану ультиматум на случай введения в стране законов шариата.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил прекратить финансирование Афганистана со стороны ФРГ, если талибы захватят эту страну, передает в четверг, 12 августа ZDF.

"Эта страна (Афганистан. – Ред.) нежизнеспособна без международной помощи, мы не дадим ни цента больше, если Талибан захватит страну", – сказал он.

Маас назвал успехи, достигнутыми Афганистаном за последние 20 лет. По его словам, продолжительность жизни афганцев стала значительно выше, а детская смертность ниже.

"Есть права для женщин, девочек, которые могут ходить в школу, и это необходимо сохранить", – считает он.

Глава германского МИД предостерег исламистов от создания в Афганистане халифата.

"Дело не в том, что талибы захватят власть в одиночку. Страна нежизнеспособна в международном масштабе. Германия ежегодно выделяет Афганистану 430 миллионов евро. Халифат не будет поддерживаться, Талибан тоже должен это знать", – заявил Хаас.

Политик предупредил, что Германия не выделит Афганистану "ни цента", если талибы полностью захватят эту страну, а также введут законы шариата и Афганистан станет халифатом.

"Афганское правительство продолжает переговоры с Талибаном, и международное сообщество принимает в них участие. Это – единственный способ решить проблему", – убежден Хайко Маас.

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Теги: news, новости, Украина, Хайко, Маас, Германия, Афганистан, Талибан, 7dniv, 7dnivinfo  
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