Сотрудников из своего посольства в Кабуле эвакуируют США

Для безопасности перемещения служащих посольства задействуют американских военных.

Государственный департамент США объявит о переводе "значительного числа" сотрудников своего посольства в Кабуле, в связи с тем, что боевики радикального движения "Талибан" быстро "набирают обороты" в Афганистане, сообщает в четверг, 12 августа Reuters со ссылкой на трех представителей Госдепа США.

На условиях анонимности официальные лица заявили, что американские военные помогут с ожидаемым перемещением, что является стандартной практикой в ​​зонах конфликтов может привести к временному размещению некоторых дополнительных военных сил в стране, даже в условия того, что Вашингтон выводит свои войска из Афганистана.

На данный момент неясно, будут ли сотрудники посольства переведены куда-либо в Кабул или за пределы страны.

Отмечается, что этот шаг – один из самых значительных признаков обеспокоенности администрации президента Джо Байдена ситуацией в области безопасности и неспособностью афганского правительства защитить ключевые города страны.

На сегодняшний день в посольстве США в Кабуле находятся порядка 1 400 сотрудников.

Растущее насилие в Афганистане и стремительное наступление талибов побудили США призвать своих граждан немедленно покинуть страну.

Согласно оценке американской разведки, талибы могут изолировать Кабул в течение 30 дней и захватить его через три месяца.