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События Вчера, 23:3363
О победе над лесными пожарами спустя 15 дней борьбы объявили власти Турции

По информации властей, в результате лесных пожаров погибли 9 человек. А из-за массовой гибели животных охотничьи угодья в Анталии и Мугле будут закрыты в этом и следующем году.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли объявил, что все крупные лесные пожары в стране, начавшиеся 28 июля, потушены. Об этом сообщило издание Hurriyet.

"За 15 дней, мы пережили самые сильные лесные пожары в истории нашей страны. Благодаря мужеству героев леса мы взяли под контроль огонь в Бурдура-Бучак, который был последним. Таким образом, мы потушили все крупные пожары в нашей стране", – сказал министр.

Он подчеркнул, что лесные пожары в Турции случаются ежегодно, они могут начаться "каждую секунду в зависимости от сезона".

"Но мы должны перейти от состояния тревоги к нормальному течению жизни", – сказал Пакдемирли.

Министр добавил, что будут закрыты поврежденные государственные охотничьи угодья в Анталии и Мугле ​​на период охоты в 2021 и 2022 годах.

Пакдемирли сказал, что турецкая нация объединилась ради леса против этой "крупной катастрофы", и поблагодарил всех участников борьбы с пожарами, от президента до стран, оказывающих помощь при тушении пожаров.

"Нам больно, но будьте уверены, мы снова сделаем наши леса зелеными", – заверил он.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, пожары, 7dniv, 7dnivinfo  
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