Празднование Дня независимости в 2021 году: украинцев ждут длинные выходные

Торжественные мероприятия в честь юбилея независимости страны будут сопровождаться сразу четырьмя днями отдыха подряд. Впрочем, в конце месяца украинцев ждет рабочая суббота.

Выходные на День независимости в Украине в 2021 будут непривычно долгими. Помимо традиционно нерабочих субботы и воскресенья — 21 и 22 чисел — украинцы будут отдыхать и два последующих дня. На вторник, 24 августа, выпадает государственный праздник, День независимости, а понедельник Кабинет министров объявил нерабочим днем.

Впрочем, вместо 23 августа украинцам придется выйти на работу в субботу, 29 числа.

Соответственно, празднование дня рождения Украины будет сопровождаться сразу четырьмя выходными подряд — с 21 по 24 августа включительно.

Какие выходные на День независимости в 2021 году

С календарем выходных в августе 2021 года можно ознакомиться ниже. Так, помимо четырех выходных на юбилей страны украинцы будут отдыхать 14, 15 и 29 числа.

Всего в августе 2021 года насчитывается десять официальных выходных.

Праздники в августе 2021 года

В течение последнего месяца лета украинцы будут отмечать и следующие праздники: