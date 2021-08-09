Десятки пострадавших: в Воронеже взорвался пассажирский автобус

Предварительной причиной инцидента называют баллон с газом, хотя водитель утверждает — транспорт работал на дизтопливе. Позже эту информацию подтвердили чиновники.

В центре Воронежа (РФ) около галереи Чижова взорвался пассажирский автобус ПАЗ, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает в четверг, 12 августа ТАСС.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. При этом водитель транспортного средства утверждает, что автобус не был оборудован ГБО и работал на дизельном топливе.