Немедленно покинуть Афганистан рекомендовали гражданам Украины

Сотрудники МИД Украины рекомендовали гражданам Украины, еще находящимися в Афганистане, немедленно улететь или выехать оттуда.

Талибы уже захватили второй по величине местный город Кандагар.

Рекомендации о немедленной эвакуации граждан Украины опубликованы пресс-службой МИД Украины в четверг, 12 августа 2021.

Также наши дипломаты рекомендуют не ездить и не планировать поездки в Афганистан в ближайшее время.

В случае угрозы для жизни или здоровья граждан Украины, либо возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого входит Афганистан.